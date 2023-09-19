Dr. Yıldız'ın objektifinden oluşan Zamanın İzlerini Taşıyan Mağbetler Fotoğraf Sergisi görücüye çıktı

ANKARA - Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Uğur Yıldız'ın objektifine yansıyan görüntülerden oluşan Zamanın İzlerini Taşıyan Mağbetler Fotoğraf Sergisi görücüye çıktı.

Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Uğur Yıldız, hobi olarak başladığı fotoğraf tutkusunu sanatsal çalışmaya dönüştürdü. Mesleği itibariyle yurtdışına birçok göreve giden Yıldız, gittiği ülkelerde bulunan tarihi eserleri ve Türk-İslam eserlerini çektiği fotoğraflarla ölümsüz hale getirdi. Mısır, Hindistan, Endonezya, Çin ve Mısır başta olmak üzere yaklaşık 60 ülkede fotoğraf çeken Yıldız, objektifine yansıyan görüntüleri başkentli sanatseverlerin ilgisine sundu. Ankara Etnografya Müzesi'nde 1 Ekim'e kadar misafirlerini ağırlayacak olan sergi, Dünyanın 7 büyük harikasından birçoğu başta olmak üzere vatandaşlara kültürler arası seyahat imkanı sunuyor.

Yıldız, 20-30 yıldır gittiği bütün yerlerde hem görevini yaptığını hem de fotoğrafları çekmek için zaman ayırdığını belirterek, "Tabii bu kolay iş değil. Yerine göre 2-3 saatlik uykuyla gece gündüz, aç susuz bu fotoğrafları belgelemek için gittiğim bölgelerde bu görüntüleri aldım. Zor bir iş. Arkadaşlar, oturdu kahvesini içti dinlendi ama ben elimde 20-30 kilogramlık ekipmanımla bilmediğim ülkelerde, yerlerde bu görüntüleri belgelemeye çalıştım. Bu ülkeler kalabalık, yoğun. Mesela hac döneminde hem görevimi yaptım hem ibadetimi yaptım hem de belgesel nitelikte olan görüntüleri elde ettim. Hindistan, Endonezya, Çin, Balkanlar, Kudüs ve Mısır gibi değişik ülkelerde çok zorluklarla bu görüntüleri elde ettim" diye konuştu.

Fotoğraf tutkusunun liseli yıllarda başladığını ifade eden Yıldız, "Tutku haline geldi. Eskiden negatif filmlerle çekmek daha zordu. Şimdi dijital ortama geçince daha kolaylaştı ama ekipmanım ağırlaştı. Elimde sadece İslami eserler ötesinde gittiğim ülkeler mesela dünyanın 7 harikasından 5'ini çektim ve 2'si kaldı. Mümkün olduğunca dünyanın en doğusundan en batısına kadar bütün ilginç yerleri gezmeyi düşünüyorum. Çoğuna da gittim. Vakit buldukça, zaman buldukça değerlendirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yıldız, fotoğraf çekmek için Moğolistan ve Ürdün gibi ülkelere de gitmeyi hedeflediğini vurguladı.