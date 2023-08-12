DPÜ Rektörü Hamza Üstünkaya ile Buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi ödülü sahibi çini ustası Hamza Üstünkaya ile bir araya geldi. Üniversitedeki atölyede yapılan çalışmaları inceleyen Rektör Kızıltoprak, Üstünkaya ile çini sanatı ve şiir üzerine sohbet etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, çalışmalarını üniversitedeki atölyesinde sürdüren UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi ödülü sahibi çini ustası Hamza Üstünkaya'yla bir araya geldi.

Üniversitedeki Hamza Üstünkaya Çini Tasarım ve Uygulama Atölyesi'nde UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi ödülü sahibi olan Hamza Üstünkaya ve kendisi gibi çini ustası olan kızı Gülseren Öztuğcu tarafından karşılanan Rektör Süleyman Kızıltoprak, burada Üstünkaya'nın atölyede yürüttüğü çalışmaları ve eserlerinden örnekleri inceledi. Rektör Kızıltoprak, Üstünkaya ile çini sanatı ve şiir üzerine bir sohbet gerçekleştirirken dünyaca ünlü sanatçının kaleme aldığı şiiri dinledi ve ardından kendisi de Türk Edebiyatından çini sanatını konu alan şiirlerden dizeler okudu. Görüşmede ayrıca Rektör'e Üstünkaya'nın özgün desenlerinin yer aldığı Kütahya Desenleri isimli kitap hediye edildi.

Görüşmenin sonunda Rektör Kızıltoprak, Hamza Üstünkaya'yı şahsen tanımaktan ve çalışmalarını üniversitelerinde yürütmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, yeni akademik yılın başlamasıyla atölyenin öğrenciler tarafından doldurulacağına inandığını belirtti. - KÜTAHYA