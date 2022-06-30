Down sendromlu Kaan'ın resimleri Kartal'da sergilendi - Haberler

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Down sendromlu Kaan'ın resimleri Kartal'da sergilendi

İhlas Haber Ajansı - Enes Şamil Gönenç - Kültür Sanat
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Down sendromlu Kaan'ın resimleri Kartal'da sergilendi Kartal Belediyesi, Down sendromlu Kaan Atılgan'ın pandemi boyunca yaptığı 25 eserden oluşan 'Bir Yudum Resim' adlı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Down sendromlu Kaan'ın resimleri Kartal'da sergilendi

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, Down sendromlu Kaan Atılgan'ın pandemi boyunca yaptığı 25 eserden oluşan 'Bir Yudum Resim' adlı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Down sendromuna dair toplumsal farkındalığı artırmak ve Down sendromlu bireylerin toplum içindeki yerini güçlendirmek amacıyla anlamlı bir serginin organizasyonunu üstlendi. Down sendromlu Kaan Atılgan'ın, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu pandemi döneminde 25 esere yansıttığı 'Bir Yudum Resim' adlı sergi, Kartal Belediyesi fuaye alanında sergilendi.

Sergide bulunan Down sendromlu Kaan Atılgan, "Resim yaptığım için çok mutluyum, yaptığım resimlerin çoğu satıldı. Bir daha resim yapmak istiyorum" dedi.

Resimlerini sergileyen Kaan Atılgan'ın annesi Meral Atay, "Oğlumda böyle bir yetenek olduğunu ben de bilmiyordum. Pandemi süresinde ve daha sonrasında resimlerine devam etti. Başkanımızdan bu sergi için söz almıştık, sağ olsun başkanımız sözünü yerine getirdi. Burada güzel bir sergi açtık. Tablolarımızın hemen hemen hepsi satıldı. 2-3 tane tablo kaldı satılmayan. Ama Kaan resim yapmaya devam ediyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - Kültür Sanat

Kartal Belediyesi Yudum Kültür Sanat Haberler

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