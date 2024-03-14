Üye Girişi
Haberler

Down Sendromlu Fotoğrafçı Volkan Niyazi Madaslı'nın Dördüncü Sergisi

Güncelleme:

Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu fotoğrafçı Volkan Niyazi Madaslı, dördüncü sergisini açacak. Sergide, toplumda özel bireylere karşı uygulanan yanlış davranışlara eleştirel bir bakış sunulacak.

Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu fotoğrafçı Volkan Niyazi Madaslı, kadrajına yansıyan fotoğraflardan oluşan dördüncü sergisini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Madaslı, fotoğraf tutkusunu keşfetmesinde önemli bir rol oynayan fotoğraf eğitmeni ve sanatçı Gılcan Mete Delibay'ın desteğiyle fotoğrafçılık alanında kendini geliştirdi.

Ailesinin de desteğiyle, eğitim ve pratikle yeteneklerini ilerleten Madaslı, bugüne kadar özel bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla üç sergi düzenledi.

Dördüncü sergisini 16 Mart'ta Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Salonu'nda açacak olan Madaslı, eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Sergi, 16 Mart'tan itibaren sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Madaslı, AA muhabirine, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini ve heyecanlı olduğu belirtti.

Fotoğraf eğitmeni ve fotoğraf sanatçısı Delibay da Volkan'la 6 yıldır birlikte çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Madaslı'nın toplumsal farkındalık yaratma amacıyla sergisini hazırladığını ifade eden Delibay, "Bu sergisinde toplumda özel bireylere karşı uygulanan 'duvar gibi' duruşlar, yanlış davranışlara eleştirel bakış anlatılacak. Kendisiyle gurur duyuyorum. Onun yaptıklarını görünce özel bireylerin neler yapabileceğini görmek, onların başarılarına şahitlik etmek çok anlamlı." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Tekirdağ Sanat Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Abdurrahman Bilen kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Mazıdağı Belediye Başkan adayı Abdurrahman Bilen kimdir? Mehmet Faik Çeçen kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Kızıltepe Belediye Başkan adayı Mehmet Faik Çeçen kimdir? Ahmet Yüksel kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayı Ahmet Yüksel kimdir? Salih Korkmaz kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Dargeçit Belediye Başkan adayı Salih Korkmaz kimdir? Saadet Partisi Vezirköprü adayı İbrahim Durmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Vezirköprü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Terme adayı Ahmet Köneçoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Terme belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tekkeköy adayı Kübra Köse kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Tekkeköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Salıpazarı adayı Ahmet Gür kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Salıpazarı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ladik adayı Fatih Önder kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Ladik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kavak adayı Enver Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Kavak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İlkadım adayı Mohammed Okutan kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun İlkadım belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Havza adayı Ali Osman Tekkeşinoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Havza belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çarşamba adayı Zekai Sapancı kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Çarşamba belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Canik adayı Ahmet Keser kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Canik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bafra adayı Şükrü Arslan kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Bafra belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title