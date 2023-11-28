ÖMER ÜRER/GÖKSEL CÜNEYT İĞDE/ORHAN KUZU - Mimari eseri andıran doğal oluşumlarıyla her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Düzce'deki Sarıkaya ve Fakıllı ile Karabük'teki Mencilis mağaraları, akarsu, gölet ve şelaleleriyle adrenalin tutkunlarına ve doğaseverlere hitap ediyor.

DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Düzce ve Karabük'teki mağaralar, akarsuları, şelaleleri ve göletleriyle doğa tutkunlarının rotasını çiziyor

ÖMER ÜRER/GÖKSEL CÜNEYT İĞDE/ORHAN KUZU - Mimari eseri andıran doğal oluşumlarıyla her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Düzce'deki Sarıkaya ve Fakıllı ile Karabük'teki Mencilis mağaraları, akarsu, gölet ve şelaleleriyle adrenalin tutkunlarına ve doğaseverlere hitap ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) " Türkiye'nin Mağaraları" dosya haberinin 13'ncü bölümünde, Batı Karadeniz'deki adrenalin tutkunları ile doğa gezginlerinin uğrak yeri olan Sarıkaya, Fakıllı ve Mencilis mağaralarına yer verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünce 1. derecede sit alanı olarak tescillenen Sarıkaya Mağarası, yaklaşık 2 yıl önce Cumhurbaşkanlığınca da "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi. Yığılca ilçesinde 717 metre uzunluğu, 80 metre genişliği, 15-40 metre tavan yüksekliği bulunan mağarayı bu yıl yaklaşık 59 bin kişi ziyaret etti.

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun 1984 yılında Akçakoca Kaymakamlığı döneminde turizme kazandırdığı, ziyarete açık alan olarak Batı Karadeniz'in en büyük mağarası Fakıllı da kentin önemli turizm destinasyonlarından biri konumunda. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Fakıllı köyündeki mağarada, çeşitli yönlere giden galeriler, sarkıt ve dikitler bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 1. derece sit alanı olarak tescillenen, toplam uzunluğu 1017 metre olan mağaranın 350 metrelik alanı ziyaret edilebiliyor. Bu yıl 42 bin civarında misafir ağırlayan yapının damlataş bakımından zengin "beyaz oda" olarak anılan bölgeleri, ziyaretçilerin en çok gezdikleri alanlar arasında yer alıyor.

"Batı Karadeniz'in en büyük mağarası"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İlknur Aynan, Sarıkaya Mağarası'nın paleosen-alt eosen kireç taşlarının birleştiği yarı fosil özelliğe sahip olduğunu belirterek, "Ziyarete açık alan bakımından Batı Karadeniz'in en büyük mağarası burası. Yüksekliği yaklaşık 40, uzunluğu 717, galerisi ise 514 metre." dedi.

Mağaranın hem doğal yapısı hem de çevre düzenlemeleriyle doğa tutkunlarını cezbettiğini dile getiren Aynan, gelen ziyaretçilerin Sarıkaya Mağarası'nı çok beğendiğini söyledi.

Aynan, mağarayı Türkiye'nin ve dünyanın tanımasını istediklerini ve bu yönde çalıştıklarını anlatarak, "Gelip görsünler, gözlerine inanamadan çıkacaklar buradan. Burası çok güzel. Dışarıya çıktıktan sonra da diğer bölümlerde çay, kahve içebiliyorsunuz. Küçük piknik alanları var." diye konuştu.

Deniz turizmiyle ön plana çıkan Akçakoca'daki Fakıllı Mağarası'nın ise alternatif turizm rotalarından birisi olduğuna dikkati çeken Aynan, muhteşem doğal galerilere sahip bin metre uzunluğundaki mağaranın, 350 metresinin hizmete açık olduğunu, deniz turizmi için ilçeye gelen misafirlerin mutlaka bu doğal güzelliği görmelerini tavsiye etti.

Yeraltında akarsu, şelale ve göletleriyle adrenalin tutkunlarının adresi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oluşumu 65 milyon ila 200 milyon yıl önce başladığı tahmin edilen, 6 bin 52 metre uzunluğunda, 3 katlı oluşuma sahip Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis, 4 mevsim sabit kalan 15 derece hava sıcaklığıyla dikkati çekiyor.

En üst katı fosil oluşumunu tamamlamış, ikinci katı yarı aktif, alt katı suların akmaya devam ettiği tam aktif mağaranın sadece 400 metrelik kısmı ziyaret edilebiliyor. Yapının 4. kilometresine kadarki kısımında ise özel macera parkuru bulunuyor. Özel ekiple 6-8 saat arası süren turda macera tutkunları, ziplinle nehire, oradan da botla yer altı şelalesine ulaşabiliyor.

Sarkıt ve sütunların yanı sıra kireçli kaya oluşumlarının yer aldığı, bir dönem insanların kullanımında olduğu için de Horasan harcıyla örülmüş duvarlar ile fırına sahip Mencilis'i, İl Özel İdaresi bünyesinde hizmet vermeye başladığı Temmuz 2022'den bu yana 64 bin 505 kişi ziyaret etti.

Elde edilen gelir, köylere sağlanan hizmetlerde kullanılıyor

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Sözen, ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Bulak köyünde yer alan mağaranın işletmesini 2022'de devraldıklarının bilgisini verdi.

Dikitler, sarkıtlar, travertenler, göletler ve yer altı su kaynağıyla tabiat harikası mağarayı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin, girişin ardından dar bölümden geçerek ulaştıkları ana galeride muhteşem bir görüntüyle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Sözen, şöyle devam etti:

"Mağaranın içerisinde ilerledikçe de bu güzel görüntü etkisini arttırarak devam eder. Mağaranın ilerleyen bölümlerindeki su, yer yer 10-15 metrelik yükseklikten düşerek şelale oluşturduktan sonra yer altında kaybolmaktadır. Daha sonra bu su, birinci giriş ağzının bulunduğu noktada tekrar yüzeye çıkarak, Mencilis kaynağı çıkış ağzını oluşturmaktadır."

Bu yıl iç kısımda ışıklandırma, çıkış bölümünde de basamakların bakım ve onarım işlemlerinin tamamladığını bildiren Sözen, mağara işletmesinden elde edilen gelirin köylere yapılan hizmetlerde kullanıldığını sözlerine ekledi.

"İnsanların Safranbolu'ya geldiği zaman burayı ziyaret etmesini isterim"

İstanbul'da öğretmenlik yapan Mustafa Özdemir, Safranbolu'yu merak ettiği için gezmeye geldiğini ve mağarayı ziyaret ettiğini anlattı.

Özdemir, "İnsanların Safranbolu'ya geldiği zaman burayı da ziyaret etmesini isterim. Başka mağaralara da gittim ama buranın özelliği, yapısı çok daha farklı. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Sümbül Özdemir de ara tatilde eşiyle Safranbolu'yu ziyaret geldiklerini belirterek, "Mencilis Mağarası tek kelime ile büyülüyor, insanı içine çekiyor." ifadesini kullandı.