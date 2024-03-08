Dostluğun Sesi Korosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde konser verdi
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından kurulan Dostluğun Sesi Korosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi. Şef Zuhal Kaynar'ın yönettiği koronun repertuvarı Türk ezgilerinden dünyanın değişik bölgelerinden halk ezgilerine kadar uzanıyor.
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından kurulan "Dostluğun Sesi Korosu", 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi.
Dostluğun Sesi Korosu, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Topluluğunca düzenlenen Mimar Kemaleddin Salonu'ndaki "FemmeFest 2024 İlham Veren Kadınlar Etkinliği"nde sahne aldı.
Şef Zuhal Kaynar'ın yönettiği, çok sesli müziğe gönül vermiş farklı mesleklerden kadınlardan oluşan koronun repertuvarı, Türk ezgilerinden dünyanın değişik bölgelerinden halk ezgilerine, 1950-1960'ların film müziklerinden bugünlere, protest şarkılardan kadın şarkılarına uzanıyor.
Programa, Gazi Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ekici ve sanatseverler katıldı.