Dolmuş Sahne, Genç Müzisyenlere Fırsat Sunuyor

EV. Ankara adlı kültür sanat oluşumunun tasarladığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) destek verdiği, ikonik Magirus dolmuştan dönüştürülen Dolmuş Sahne, Ankara Kalesi'nde konsere ev sahipliği yaptı.

Ankara'nın farklı noktalarını gezerek her konserde farklı genç müzisyenlere fırsat tanıyan Dolmuş Sahne, Haziran konserlerini Ankara Kalesi'nde tamamladı.

14 Haziran'da Botanik Parkı, 15 Haziran'da Seğmenler Parkı, 21 Haziran'da 30 Ağustos Zafer Parkı ve 22 Haziran'da Göksu Parkı'nda müzik gruplarının performans sergilediği Dolmuş Sahne'nin son konserinde Misucmaker & Frendz performans sergiledi.

"Dolmuşu modifiye ederek genç sanatçılara sahne fırsatı verdik"

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, AA muhabirine, yaz etkinliklerini kültür ve sanatla dolu hazırladıklarını belirterek, "Bu takvimde en önemli etkinliklerimizden biri de Dolmuş Sahne. Tarihi Ankara Kalesi'nin önüne de çok yakıştı. Magirus dolmuşu modifiye ederek genç sanatçılara sahne fırsatı verdik. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Dolmuş Sahne'nin konserlerinden geri dönüşlerin güzel olduğunu kaydeden Köroğlu, "Bütün etkinliklerimiz ücretsiz. Dolmuş Sahne ile 20'den fazla gence sahne fırsatı sunduk ama sanat emekçisi olarak baktığımızda 50'ye yakın kişiyi desteklemiş oluyoruz." diye konuştu.

Köroğlu, ABB'nin gençleri desteklemeye devam edeceğini belirterek, "Magirusları bazen Atakule'nin altında, Kale'de, ikonik parklarda ve kamusal alanlarda görebileceksiniz. Bu sadece ilk bölümüydü, devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Ankara işi olması için tasarımı bozmak istemedik"

EV.ankara kurucusu Azat Kaya da sahne alan gençler için neler yapabileceklerinden yola çıkarak bunu Ankara ile sembolize etmek istediklerini ve bunun üzerine Dolmuş Sahne fikrinin hayata geçtiğini ifade ederek, "Ankara'da hepimizin gençliğinde olan ikonik Magirus dolmuşlarını sahneye çevirme fikrinin üzerinde 6 ay çalıştık. Ardından projeyi gerçekleştirmeye başladık. Dolmuşu sanayiden satın aldık. Birçok çeşitten Ankara'yı en iyi sembolize edebileceği için bunu aldık. Ankara işi olması gerektiği için tasarımı bozmak istemedik. En sonda Dolmuş Sahne ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.