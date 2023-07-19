Doha Film Enstitüsü'nden sinemacılara destek

Doha Film Enstitüsü, TRT 12 Punto'da düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformunda atölye verdi. Enstitü, genç sinemacıları desteklemek için çeşitli etkinlikler düzenliyor ve film projelerine fon sağlıyor.

Doha Film Enstitüsü üst yöneticisi Fatma Al-Remaihi, bu yıl 5. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto"da atölye verdi.

"Sinemacıları Güçlendirmek: Doha Film Enstitüsü'nün Film Destekleri" başlıklı atölye, genç sinemacıların katılımıyla Sinema Feriye'de gerçekleştirildi.

Remaihi, etkinlikte enstitünün çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek, işitme ve görme engelliler için özel gösterimler, sergiler, müzik dinletileri gibi pek çok etkinliği bünyesinde barındıran büyük bir kültürel etkinliğe Doha'da ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Festivalin farklı ülkelerinden gençleri ağırladıkları özel bir jüri kategorisi bulunduğunu dile getiren Remaihi, "Ağustos'ta başvuruları açıyoruz ve yerel olarak herkese açık oluyor. Her sene jüri olarak 15 ülke katılımda bulunuyor, aynı zamanda uluslararası bir jürimiz de var. Türkiye'den gelenler de var. 8-25 yaş arası herkes jüri olarak katılım için Doha Film Enstitüsü'ne başvuruda bulunabilirler" dedi.

Her geçen yıl daha çok başvuru aldıklarını belirten Remaihi, "Çünkü bu 8-25 yaş arası grup çok zor ve önemli filmler izliyor ve izledikten sonra inanılmaz tartışmalar yapıyorlar. Film festivali uzmanları için bile çok zor tartışmalar, onlar bile bazen bu seviyeye ulaşamıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Programa başvurular senede iki kez açılıyor"

Fatma Al-Remaihi, enstitünün verdiği desteklerden de bahsederek, sinemaya verdikleri destek kapsamında bugüne kadar yüzlerce filme fon sağladıklarını aktardı.

Türkiye'den bazı filmlere de post prodüksiyon desteği verdiklerine işaret eden Remaihi, şunları kaydetti:

"Çok başarılı bir iş birliği oldu onlarla da. Bu program senede iki kere ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde açılıyor. Tüm materyalleri göndermeniz gerekiyor. Ayrıntılı bilgiler internet sayfamızda yer alıyor. Daha sonra Doha'ya gelen jürinin karşısına yaklaşık 70 film çıkıyor. Bütün projeleri detaylı bir şekilde inceliyorlar. Fon ödülünü kazanacak filmi seçmek için tüm finansal belgeler de inceleniyor."

Remaihi, filmlerden hem kültürel hem de ticari fayda beklediklerini, yapımcılarla stratejik iş birlikleri yaptıklarını ve atölyeler düzenlediklerini anlattı.

Sinema sektörüne daha iyi bir profesyonellik sağlamak için etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Remaihi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Film yapımcıları kendi projeleriyle başvuruda bulunuyorlar. Filmler için herhangi bir sınırlama yok. Başvurular herkese açık, sadece anlatacak iyi bir hikayeniz olması ve bunu iyi bir şekilde yapmanız lazım. Jürimiz ve sağladığımız fonlar konusunda da inanılmaz film profesyonelleriyle çalışıyoruz. Uzmanlar, programcılar, festival uzmanları, yapımcılar, fon sağlayıcılar her yerden katılımda bulunuyorlar ve bu projelerden seçim yapıyorlar."

"Türkiye ile ortak bir vizyonumuz var"

Remaihi, Türkiye ile Katar arasında harika bir işbirliği olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha'ya geldiğini dile getirerek, "Pek çok ortak değerimiz ve ortak bir vizyonumuz var. Pek çok alanda birlikte çalışan iki ülkeyiz. Sinema ve televizyon dizileri konusunda Türkiye'nin tecrübesinden öğreneceğimiz çok şey var." diye konuştu.

Gelecek sene Türkiye'den genç sinemacılarla birlikte çalışmak istediklerinin altını çizen Remaihi, sözlerine şunları ekledi:

"Türkiye'de çok fazla fırsat var bence. Çünkü kültürel anlamda da değerler anlamında da benzerliklerimiz çok fazla ve birlikte yapabileceğimiz çok şey var. TRT ile çalıştığımız, ortak yapımlarda bulunduğumuz için çok şanslıyız. Gelecekte ortak yapım konusunda belki daha fazla çalışırız."