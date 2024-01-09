Doğu Karadeniz'in en eski geleneklerinden Kalandar kutlamaları Trabzon'da gerçekleştirilecek

Doğu Karadeniz'in en eski geleneklerinden Kalandar kutlamaları şehir merkezinde gerçekleştirilecek.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, Kalandarın bu yıl TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi tarafından, TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Kadınla Başlar Derneği organizesinde düzenleneceği belirtildi.

Etkinliğin, 13 Ocak Cumartesi 18.30'da Trabzon meydanında gerçekleştirileceğine işaret edilen açıklamada, "Trabzonlular etkinlik kapsamında horon gösterisinden Kalandar eğlencesine, Kalandar çantası hediyesinden, tatlı ikramına kadar pek çok aktivite ile buluşturulacak." ifadesi kullanıldı.

TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, pek çok kültürel ve sanatsal çalışma yaptıklarını ve bu çalışmalarda kadınlarla ortak hareket etmeye büyük özen gösterdiklerini vurguladı.

TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın da Kalandarın halk takvimine göre eski bir yılbaşı kutlaması olduğuna değinerek, amaçlarının bu kültürel mirası yeni nesillere aktarmak olduğunu kaydetti.???????