Doğu Karadeniz'deki turizm tesisleri yılbaşını hareketli geçirecek

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Doğu Karadeniz'deki turizm tesisleri, yılbaşı tatili öncesinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bölgenin dağları, yaylaları ve doğal güzellikleri, yılbaşını şehir kalabalığından uzak, doğayla iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler için önemli alternatif oluşturuyor.

Yılbaşı dolayısıyla da bölgedeki turizm tesislerinde hareketlilik yaşanıyor.

Bu kapsamda özellikle dağ ve yayla turizmine yönelik alternatif sunan tesislerin rezervasyonlarında yoğunluk yaşanırken, doluluk oranları ise yüzde 90'lara ulaştı.

Turistik pansiyonları ve yöresel yemekleriyle de dikkati çeken bölgeyi tercih eden ziyaretçiler, tatil boyunca Karadeniz'in eşsiz doğasının tadını çıkarabilecek.

"Yılbaşında özellikle butik olarak hizmet veren tesisler aktif çalışıyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tuna, AA muhabirine, yılbaşı tatili için özellikle Uzungöl ve Ayder'deki konaklama tesislerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Turizm acentelerinin tur programlarında da yoğunluk bulunduğunu dile getiren Tuna, yılbaşında özellikle butik olarak hizmet veren tesislerin daha aktif olacağını ifade etti.

Tuna, her dönem olduğu gibi özel günlerde bölgeye ilginin fazla olduğuna dikkati çekerek, "Özel günlerde, yılbaşında yoğunluğumuz artıyor. Hafta sonları da bölgemizde hareketlilik var. Özellikle dağ otellerimizde hareketlilik var. Yılbaşında da bu yoğunluğu bekliyoruz." dedi.

Doğu'dan ve Ege'den bölgeye yoğun şekilde turların geldiğine işaret eden Tuna, "Özellikle butik konaklama tesislerimiz, dağ otellerimiz aktif şekilde çalışıyor. Şu anda da yüzde 90 doluluklara ulaştıklarını biliyoruz." diye konuştu.

Tuna, Trabzon'un yanı sıra bölgede Rize, Ordu, Giresun ve Artvin'de de aynı şekilde yoğunluk olduğunu ifade ederek, turizmi çeşitlendirmeye yönelik çalıştıklarını aktardı.

"Yılbaşı rezervasyonlarında da yoğunluk devam ediyor"

Kentte doğa ve eko-turizm işletmecisi İsmail Güven de ahşap, taş, serender ve dönebilen olmak üzere toplam 23 evle turizme katkı sunduklarını söyledi.

Kış sezonu olmasına rağmen özel günlerde ilginin devam ettiğini dile getiren Güven, yılbaşı rezervasyonlarında yoğunluk yaşandığını ifade etti.

Güven, doğa ve eko-turizme yönelik hizmet verdiklerine dikkati çekerek, misafirlerin bu alana ilgisinden dolayı memnun olduklarını kaydetti.