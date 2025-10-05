Doğaseverler yürüyüş etkinlikleriyle Muş'un güzelliklerini keşfediyor

Muş'ta faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği, son bir yılda gerçekleştirdiği 62 doğa yürüyüşüyle 1500'den fazla kişiye hem doğayla iç içe olma fırsatı sundu hem de hareketli yaşama özendirdi.

Kentte hem sağlıklı yaşama ve çevre bilincine dikkati çekmek hem de kentin güzelliklerini keşfetmek için etkinlikler organize eden dernek, kısa sürede geniş katılımcı kitlesine ulaştı.

Doğayla iç içe olmak ve Muş'un güzelliklerini görmek isteyen doğaseverler, derneğin organize ettiği etkinlik kapsamında her hafta farklı bir bölgeye giderek yürüyüş yaptı.

Bu sayede hareketli yaşama dikkati çeken dernek üyeleri ve doğaseverlerin son rotası, kente 30 kilometre uzaklıktaki Mercimekkale köyü bölgesi oldu.

Farklı meslek gruplarından bir araya gelen ve Erasmus programı kapsamında yurt dışından gelen gençlerin de aralarında bulunduğu 30 doğasever, Murat Nehri kıyısında 5 kilometrelik yürüyüş yaptı.

Mercimekkale Höyüğü'ndeki mesire alanında şarkılar eşliğinde halay çeken doğaseverler, burada temizlik yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Dernek Başkanı Sedat Özcan, AA muhabirine, bir yıldır düzenli doğa yürüyüşleri yaparak insanları hareketli yaşama teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının sadece yürümek değil Muş'un sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleri yeniden keşfetmek, tanıtmak ve korumak olduğunu ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Kentimizin bilinmeyen ya da çok az bilinen güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak bizler için büyük bir mutluluk. Her hafta farklı bir noktada doğa yürüyüşü organize ediyoruz. Bu yürüyüşlere sadece gençler değil, öğretmenler, doktorlar, esnaf, kamu çalışanları gibi farklı meslek gruplarından birçok kişi katılıyor. Bu çeşitlilik etkinliklerimizi daha da renkli hale getiriyor. Katılımcılar bir yandan doğayla buluşurken bir yandan da farklı insanlarla tanışıyor, dostluklar kuruyor. Böylece hem sağlıklı yaşam için adımlar atılıyor hem de güçlü bir sosyal bağ oluşuyor. Son bir yılda 62 doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu yürüyüşlere 1500'ün üzerinde katılım oldu. Bu rakam aslında insanların doğaya ne kadar özlem duyduğunu ve bu tür faaliyetlere ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor."

"Doğada olmak, insanın hem ruhunu hem de bedenini besliyor"

Yürüyüşler sırasında en çok insanların yüzündeki mutlulukla karşılaştıklarını anlatan Özcan, birçok katılımcının doğada attığı her adımın hayatına iyi geldiğine, ruhunu dinlendirdiğine ve gündelik yaşamın stresini azalttığına dair söylemlerde bulunduğunu dile getirdi.

Dernek olarak temel hedeflerinden birinin gençleri olumsuz etkilerden uzak tutmak olduğunu vurgulayan Özcan, şöyle devam etti:

"Günümüzde gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, teknoloji bağımlılığından ya da farklı zararlı çevrelerden korumak için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu anlamda doğa yürüyüşlerinin çok güçlü bir alternatif olduğunu düşünüyoruz. Doğada olmak, insanın hem ruhunu hem de bedenini besliyor. Bunun yanı sıra çevre bilinci de bizim için çok önemli. Yürüyüşlerimizde doğaya zarar vermemeye, aksine onu korumaya özen gösteriyoruz. Katılımcılarımıza çevre duyarlılığını aşılamak için çeşitli bilgilendirmeler yapıyoruz çünkü inanıyoruz ki doğa bize emanet ve onu korumak hepimizin sorumluluğu. Bizim için doğa yürüyüşleri sadece bir spor faaliyeti değil aynı zamanda sağlıklı yaşamı teşvik eden, insanları bir araya getiren, çevre bilincini artıran ve gençlerimizi geleceğe daha güçlü hazırlayan bir süreç."

Bundan sonra da Muş'un güzelliklerini keşfetmeye, tanıtmaya ve bu güzellikleri insanlarla paylaşmaya devam edeceklerini belirten Özcan, "Doğanın güzelliklerini adımlıyoruz ancak bununla yetinmiyoruz. Yürüyüşlerimizin ardından gezdiğimiz alanlarda çevremizi temizleyerek çöp topluyoruz. Bu hem doğaya olan borcumuzu ödemek hem de gençlere örnek olmak açısından çok kıymetli." dedi.

"Muş'un doğası çok güzel"

Fas'tan gelen Ayoub Ahnay, Uluslararası Onkoloji Günleri programına katılmak için kentte geldiğini ifade ederek, "Birçok ülkeden yabancı Muş'a geldi. Burada gönüllüyüz. Muş'u çok sevdim. Muş'un doğası çok güzel. Yürüyüşü düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Biz bu kadar güzel şeyler beklemiyorduk. Hava sıcaklığı iyi. Buranın manzarası da güzel." diye konuştu.

Azerbaycan'dan gelen Nergiz Axundova da "Erasmus programı kapsamında Muş'tayız. Güzel bir gün oldu. Doğasını ve manzarasını beğendim. Genç Adımlar Derneğine teşekkür ederim." dedi.

İspanya'dan gelen Youssef Aguerram, "Türkiye'nin ve Muş'un kültürünü seviyorum. Muş halkını da çok seviyorum. Yürüyüş grubuna teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Doğaseverden Emrah Akar da yürüyüş yapmayı ve açık havada vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirtti.

Hareketli yaşamın önemine değinen Akar, "Günümüzün büyük kısmı oturarak geçiyor. Yarım saatlik bir yürüyüş bile hem bedenimize hem de ruhumuza çok iyi geliyor. Ben de elimden geldiğince her gün yürümeye çalışıyorum. Yürümek hem zihnimi dinlendiriyor hem de bana enerji veriyor. Herkese tavsiyem, fırsat buldukça yürüyün. Arabayı, telefonu, işleri bir kenara bırakın, temiz havayı içinize çekin. Unutmayın, en güzel terapi basit bir yürüyüşte gizli." diye konuştu.