"Doğal Yaşam Müzesi" Rize'nin kültürünü gelecek kuşaklara taşıyor

ÇAYELİ, RİZE (AA) - Rize'nin kültürü, Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Doğal Yaşam Müzesi'nde geleceğe taşınıyor.

İş insanı Ahmet Hamdi İshakoğlu'nun vasiyeti üzerine çocukları tarafından 2012'de kurulan Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Doğal Yaşam Müzesi, Çayeli Belediyesine devredildi.

Rize ve Çayeli yöresinin kültürel değerlerinin tanıtılmasının hedeflendiği müzeye, 2015'te Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce "özel müze" statüsü verildi.

Çayeli ve Rize'de geçmişte günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçlerin sergilendiği müzedeki bal mumundan heykeller ise yöre insanının yüzlerinden kalıp alınarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde yapıldı.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, AA muhabirine, müzenin bölgedeki yaşanmışlıkları anlattığını söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde müzelerin ülke genelinde kapatıldığını belirten Çiftçi, "Bu süre içerisinde müzemiz kapalıydı. Yeni süreçte ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor. Yılın iki ayında binin üzerinde ziyaretçi ağırladık." dedi.

Çiftçi, Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanının yakında açılacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm Türkiye'den misafirlerimizi burada ağırlamak istiyoruz. Burada bölgede yaşayan insanların hayatına dokunan eşya, alet, kılık, kıyafetin yanı sıra onların yaşamını sembolize eden denizcilikten arıcılığa, avcılıktan çay toplamaya kadar karakterler var. Burası Rize'ye bir zenginlik katıyor. Bunu Tüm Türkiye'ye tanıtmak, daha da geliştirmek istiyoruz. Hemşehrilerimizin elinde yine bizde olmayan materyaller bulunabilir. Onları da bize getiriyorlar. Biz de burada Karadeniz Bölgesi'ni, insanını ve bölgede yaşarken kullandıkları alet, edevatları, yaşam tarzlarını misafirlerimize sunmuş oluyoruz."

"Burada güzel bir ambiyans var"

Rize'ye gelenlerin zamanlarının büyük bölümünü yaylalar ve şelaleleri ziyaret ederek geçirdiğini kaydeden Çiftçi, "Tur operatörleri ve firmalara, seyahatleri sırasında ilçemize geldiklerinde bu müzeyi gezmelerini tavsiye ediyoruz çünkü müze geçmişten günümüze Karadeniz insanının yaşamını ifade ediyor. Burada güzel bir ambiyans var." diye konuştu.

Çiftçi, müzenin çevresini zenginleştirmek istediklerini de dile getirerek, etrafında el sanatları ve el yapımı ürünlerin sergileneceği bir çarşı hazırlama çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Müze Müdürü Ahmet Enisoğlu ise bünyelerinde 130 eser bulunduğunu belirterek, "Bunların hepsi köylerden toplanmıştır. Genellikle günlük hayatta insanların kullanmış olduğu eser ve malzemelerdir. Müzemizde 100 yıl önce kullanılmış eserler sergilenmektedir." dedi.