Doğal bitkilerden elde edilen boyalar sentetiklerine göre daha avantajlı

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karadağ, doğal bitkilerden elde edilen boyanın sentetiklerine göre pek çok avantajı olduğunu söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karadağ, doğal bitkilerden elde edilen boyanın sentetiklerine göre pek çok avantajı olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "II. Uluslararası Edirne Kırmızısı Sempozyumu"nda " Türk kırmızısının sürdürülebilirliği" konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Karadağ, Türk kırmızısı ve Edirne kırmızısının aynı rengi tanımladığını söyledi.

Kırmızı rengin dünyada eski dönemlerden bu yana en çok kullanılan renklerin başında geldiğini dile getiren Karadağ, "Pamuk kumaşın kök boyayla farklı bir metotla boyanması sonucu elde edilen kırmızıya Edirne kırmızısı ya da Türk kırmızısı denir." dedi.

Karadağ, Edirne kırmızısının 38 farklı işlemden geçtikten sonra elde edildiğini ifade etti.

Rengin geniş alanlarda kullanılabilmesi için yoğun üretime geçilmesi gerektiğini anlatan Karadağ, bu kapsamda çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Çalışmalar neticesinde rengin patentinin alındığını anlatan Karadağ, tekstil başta olmak üzere endüstriyel alanda yaygınlaşması için projelerin sürdüğünü belirtti.

Edirne kırmızısı ve doğal boya bitkilerinden elde edilen boyanın sentetik boyalara göre daha çevreci olduğunu ifade eden Karadağ, "Hazırlanan reçeteyle Edirne kırmızısı boyama sürecini 6 saate kadar indirdik. Bu rengin ticarileşmesi için geleneksel yöntemlerden ziyade modern yöntemlerle üretilip endüstriye kazandırılması lazım. Doğal boyanın pek çok avantajı var. Sentetik boyalara göre daha az su tüketiyor. Daha az enerji ve zaman tüketiyor. Boyanın elde edilmesi için daha az bitki kullanılıyor. Daha çevreci ve yoğun üretime uygun." diye konuştu.