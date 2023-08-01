Doğadaki Plastik Kirliliğe Dikkat Çeken Heykel Parçalandı

Ordu'da görsel sanatçı Alper Aydın'ın doğadaki plastik kirliliğe dikkat çekmek için yaptığı 'Hayatın Kaynağı' adlı heykel, fırtınada parçalandı. Heykelin parçaları toplanacak ve tekrar yapılacak.

ORDU'da, görsel sanatçı Alper Aydın'ın doğadaki plastik kirliliğe dikkat çekmek için amacıyla, sahile vuran atıklarla yaptığı ve Sülü Burnu'nda deniz içinde sergilenen 'Hayatın Kaynağı' adlı heykeli, geçen cumartesi yaşanan fırtınada Karadeniz'e karışıp parçalandı. Aydın, heykelin parçalarını toplayacaklarını belirterek, "Bulabildiğimiz parçaları bulup, toparlamaya çalışacağız. Tekrar yapmak için zaman lazım. Tamamlandığında yeniden sergileyeceğim" dedi.

Görsel sanatçı Alper Aydın, geçen yıl Hollanda'da yaşayan Kuzeyli ressam Hieronymus Bosch'un 'Dünyevi Zevkler Bahçesi' heykelinden esinlenerek, 'Hayatın Kaynağı' adını verdiği heykelini yapma kararıyla 1 yıl boyunca sahildeki plastik atıkları topladı. Aydın, plastik parçaları kille işleyip ortaya çıkardığı 7 metre uzunluğundaki heykeli, Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Sülü Burnu'nda, 20 Haziran'da sanatseverlerin beğenisine sundu. 40 gün boyunca bölgede ziyaret edilebilen heykel, 29 Temmuz'daki fırtınada Karadeniz'in hırçın dalgaları nedeniyle parçalanıp denize karıştı.