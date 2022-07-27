Doğa parkında hayvanlar buzlu kokteyl ve yağmurlama sistemiyle ferahlatılıyor

Aşırı sıcaklığıyla romanlara dahi konu olan Çukurova'da, kavurucu hava şartları, insanların yanı sıra hayvanları da etkiliyor.

İçerisinde 69 türün bulunduğu Tarsus Doğa Parkı'nda yaz ayında teyakkuza geçen park çalışanları, hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için özel önlemler alıyor.

Ekipler, buldukları gölgelerde ve kafeslerdeki havuzlarda serinlemeye çalışan hayvanları, hazırladıkları buzlu meyve kokteylleri ve günde 2 kez tazyikli suyla yağmurlama yaparak serinletmeye çalışıyor.

Doğa parkındaki ayı, lemur ve maymunlar, karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyliyle serinletiliyor. Bu hayvanların yanı sıra aslan, kaplan ve midilli de yağmurlama sistemiyle ferahlatılıyor.

Bunaltıcı havadan etkilenen canlıların bakımlarını aksatmadan sürdüren ekipler, sıcaklıklar nedeniyle hayvanların yem tüketim açığını, buzlu meyve kokteylleriyle gideriyor.

"Sıcaklık artışı hayvanlarda strese sebep oluyor"

Doğa parkının sorumlu veteriner hekimi Onur Can Şener, AA muhabirine, kentte sıcak havanın belirgin olarak hissedilmeye başladığını söyledi.

Bu durumdan hayvanların da etkilendiğini aktaran Şener, aldıkları önlemler sayesinde hayvanlarda sıcaklıklardan oluşan stresi en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti.

Parkta mevsim şartları dolayısıyla ekiplerin teyakkuza geçtiğini ifade eden Şener, şöyle konuştu:

"Tarsus Doğa Parkı'nda 69 tür bulunuyor ve toplamda 2 bin 165 hayvana ev sahipliği yapılıyor. Hayvanlara doğal ortam sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Sıcaklık artışı hayvanlarda strese sebep oluyor. Onun dışında yem tüketiminde azalma meydana geliyor. Biz de bunun önüne geçmek için bazı çalışmalar yapıyoruz. Mesela hayvanlara havuz sistemi kurduk. Damlama sistemiyle serinletiyoruz ve bakıcı arkadaşlarımız onları belirli saatlerde yıkıyor. Meyve kokteylleri hazırlıyoruz, hayvanlar bunu severek yiyor."

Şener, hayvanlarda sıcak havadan oluşabilecek muhtemel rahatsızlık için ekiplerin hazır beklediğini belirtti.

"Hayvanlar meyve kokteyllerine bayılıyor"

Sıcak nedeniyle yem tüketimi azalan hayvanlar için özel buzlu meyve kokteyli hazırladıklarını dile getiren Şener, şunları kaydetti:

"Meyve kokteylimizde hayvanların sevdiği yiyecekler oluyor. Muz, havuç, incir, salatalık gibi ürünleri buzlu kokteyl haline getirip donduruyoruz. Hayvanlar da bu sıcak havalarda sıcak yemektense soğuk kalıplarda yemeyi seviyor. Bu şekilde hayvanların tüketimini de artırıyoruz. Yaz aylarında biliyorsunuz iştah azalır. Hayvanlarda da bu şekilde. Bu bir nevi iştahlarını daha çok artırıyor ve yemden yararlanma oranlarını arttırıyoruz. Hayvanlar bu meyve kokteyllerine bayılıyor."

Şener, sıcaklıkların sona ereceği güne kadar yaz aylarındaki bu serinletme çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.