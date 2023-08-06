Dodurga'da Açık Hava Sinema Gösterimi Yapıldı

Dodurga Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında Dodurga İlkokulu bahçesinde açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkılarıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmini izleme fırsatı buldu. Etkinlikte semaverde çay ve patlamış mısır ikramı da yapıldı. Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, tüm vatandaşlara ve okul müdürü Elif Koç'a gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.