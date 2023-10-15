Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 9. durağı olan Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali, sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları, dini ve çocuklara yönelik etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 9. durağı "Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali"; sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları, dini ve çocuklara yönelik etkinliklerle devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festivalde bugün Kurşunlu Meydanı'nda ilahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Mustafa Demirci dinletisi eşliğinde "Ben Annemin Rüyasıyım" söyleşisini gerçekleştirecek.

Mehmethan Akan ve İsmail Erdoğan'ın "Hamit Aytaç İzinde Hüsn-i Hat" söyleşisi Şehzadeler Konağı'nda, "Prof. Dr. İdris Kadıoğlu ile Diyarbakır Divan Şiirinin Tekamülü" söyleşisi ise Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi'nde edebiyatseverlerle buluşacak.

Nihat Hatipoğlu, yarın bir kez daha Diyarbakırlılarla bir araya gelecek. Hatipoğlu "Dosta Doğru" söyleşisini Grup Hayber ve Grup Mevlana dinletisiyle Kurşunlu Meydanı'nda gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Oktay Bozan da Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi'nde "Milli Mücadele Döneminde Diyarbakır Kamuoyu" söyleşisiyle Diyarbakırlıların karşısında olacak.

Arkeolojik kazı alanı ilgi görüyor

Festival kapsamında düzenlenen "Bir Hayalin İnşası Dijital Enstelasyonu"nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Müzesi'nden alınan 1000'in üzerinde paha biçilmez fotoğrafının yer aldığı külliyat, teknoloji ve sanatın birleşmesiyle bugüne, hatta geleceğe taşınıyor.

Cumhuriyetin 100. yılına özel, ilk kez Atatürk dönemine ait fotoğrafların yapay zeka teknolojisiyle bir araya getirilerek yeniden hayat bulduğu dijital sergi, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi bahçesinde görülebilecek.

Prof. Süleyman Saim Tekcan, Mert Ege Köse, Bilal Hakan Karakaya, Nermin Ülker'in binlerce yıllık kültür ve medeniyetlere gönderme yapan heykelleri Diyarbakır Müzesi bahçesinde sergileniyor.

İstanbul Cezeri Müzesi tarafından üretilen makinelerden oluşan "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi" İç Kale Artuklu Sarayı avlusunda gezilebiliyor.

Festival ziyaretçileri, Diyarbakır İçkale Müze Kompleksi bölgesinde Orta Neolitik dönem (M.Ö. 7000) eserlerinin bulunduğu arkeolojik kazı alanına da yoğun ilgi gösteriyor.

Sur'un sembolik alanları sergilerle buluştu

Sur Kültür Yolu'nda önemli bir destinasyon da Sur ilçesindeki 17. yüzyılda inşa edilen Mar Petyun Keldani Kilisesi oldu.

2015-2016 yıllarında Sur ilçesindeki terör saldırılarında ağır hasar görüp kullanılamaz hale gelen kilisenin restorasyon ve rekontrüksiyonu 1 Kasım 2018'de başladı ve kilise birkaç ay önce ibadete tekrar açıldı.

Kilise, festival kapsamında "Fark Yaratan Kadınlar Fotoğraf Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor. Türkiye Jokey Kulübünce hazırlanan sergide, erkek egemen sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkan kadınlar konu alınarak kadın istihdamı konusunda farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Surp Gıragos Kilisesi'nde ise musiki tarihine önemli katkılarda bulunmuş Ermeni bestekarların Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışlanan nota koleksiyonu ziyaretçilerle buluşuyor. Anadolu'nun kadim medeniyetlerini, müziğin evrenselliğini ve çok kültürlülüğünü vurgulayan önemli bir tarihi mirası temsil ediyor.

Tarihi Paşa Hamamı'nda ise "Antik Çağdan Günümüze Koku Kültürü Sunumu" gerçekleşiyor.

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Steve McCurry'nin eserleri festivalde

Ünlü fotoğraf sanatçısı Steve McCurry'nin belge niteliği taşıyan 51 eşsiz fotoğrafı, festival kapsamında sene sonuna kadar Keçi Burcu Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

National Geographic Dergisi'nin 1985 Haziran sayısında yayınlanan Afgan Kızı (Sharbat Gula) portresiyle küresel üne kavuşan McCurry'nin son 30 yıldaki çalışmalarının yer aldığı sergide, sanatçının Körfez Savaşı, 11 Eylül, Lübnan iç savaşı, Sovyet Rusya-Afganistan savaşı gibi tarihi olayları gözler önüne seren fotoğrafları ile İstanbul'da çektiği fotoğraflar ve Ara Güler'in portresi de sergileniyor.

Dağkapı Burcu'nda yer alan "Sanatın İzinde Şehir" sergisinde, farklı sanatçıların eserleriyle Diyarbakır'ın sanatsal zenginlikleri tanıtılıyor.

Doğadan ilham alan ve doğa gibi kendini tekrar etmeyen "Mirora" dijital sergisi de yine Dağkapı Burcu'nda görülebiliyor.

Sanatçı Garip Ay ise ebru teknesinde oluşturduğu "Ebru Mapping Gösterisi"ni şehrin sembolik yapılarından Ulu Cami'nin ön kapısına gerçek zamanlı olarak yansıtıyor.

Gökyüzü gözlem şenliği, gökyüzü gece gözlemleri, planetaryum gösterileri ve astronomi sunumları ise Keçi Burcu Teras'ta meraklılarını bekliyor.

Çocuklara özel aktiviteler

Sur Kültür Yolu Festivali'nde de çocuklar için de etkinlikler düzenleniyor.

Hançepek Meydanı'na kurulan çocuk şehri, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi gibi birçok noktada çocuklar için tiyatro oyunları, eğlenceli ve eğitici atölye çalışmaları ile sahne gösterileri gerçekleştiriliyor.