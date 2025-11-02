Haberler

Diyarbakır Müzesi'nde Dünyanın İlk Emojili Asker Mezar Taşı Sergilenmeye Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Müzesi'nde yapılan restorasyonun ardından, 1934 yılından beri depoda tutulan ve birebir duyguyu yansıtan bazalt mezar taşı, 'Emojili asker mezar taşı' olarak sergilenmeye başlandı. Bu eser, bir askere ait olup korku ve telaş ifadeleriyle dikkat çekiyor.

DİYARBAKIR Müzesi'nde restorasyonu tamamlanan ve 'Emojili asker mezar taşı' olarak nitelendirilen bazalt eser, ilk kez ziyarete açıldı.

Sur ilçesindeki İçkale Müze Yerleşkesi'nde 1934 yılında kurulan ve 36 bin 352 envanterin bulunduğu Diyarbakır Müzesi'ne, kurulduğu dönemde bölgede başka müze bulunmadığı için çevre illerden çok sayıda tarihi eser getirilerek koruma altına alındı. Müzede fiziki koşullar nedeniyle daha önce sergilenemeyen taş eserlerin birçoğu, düzenlenen proje kapsamında müze bahçesinde ziyarete açılmaya başladı. Bu eserler arasında yer alan ve 'Dünyanın ilk emojili asker mezar taşı' olarak nitelendirilen tarihi taş da ilk kez sergilenmeye başlandı. 1934 yılından bu yana müze deposunda korunan eser, yapılan restorasyonun ardından müze bahçesinde ziyaretçilerle buluştu. Bazalt taşından yapılmış mezar taşının, savaşa giden ve hayatını kaybeden bir askere ait olduğu değerlendiriliyor. Yüz hatları, kaş ve göz detayları ile ağız kısmındaki korku ve telaş ifadesi, taşı diğer örneklerden ayırıyor. Bu nedenle eser, 'Emojili asker mezar taşı' olarak tanımlanıyor.

'BU TAŞ GÜNÜMÜZE EKSİKSİZ GELMİŞ'

Tarihte insan ve hayvan figürlü mezar taşlarına sıkça rastlandığını ancak bu taşın insan duygusunu birebir yansıtan nadir örneklerden biri olduğunu belirten Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, "1934 yılında kurulan Diyarbakır müzesi Türkiye'nin en eski ve köklü müzelerinden biridir. Kurulduğu yıllarda bölgesinde başka müzeler olmadığı için başka illerden buraya çok sayıda eser getirilmiştir. 36 bin 352 tane envarterlik eserlerimiz var. Bunlardan taş eserlerimizde mevcuttur. Fiziki koşullardan dolayı taş eserleri sergileyemiyorduk. Yeni projemizle birlikte bu eserleri müze bahçesinde sergilemeye başladık. Bunlardan bir tanesi de dünyanın en eski emojisi olarak nitelendirilen emojili asker mezar taşımızdı. Bu eser 1934 yılından beri müzemizin deposunda yer alıyordu. Yapılan restorasyonunun ardından müzemizin bahçesinde sergiledik. Tarihte çok sayıda insan ve hayvan figürlü mezar taşı var. Bu taşın özelliği ise birebir bir ifadeyi vermesidir. Bazalt taşından yapılmış eser, askere giden ve sonrasında vefat eden bir askere aittir. Korku telaş sonucunda ne olacağını kestirilemeyen bir ifade mezar taşına işlenmiş. Bu yüzden buna diğer mezar taşlarından farklı olarak 'Emojili asker mezar taşı' diyoruz. Bu eseri müzemizin bahçesinde sergilemeye başladık. Tarihte ölenler için kimi zaman insan kimi zaman da hayvan mezar taşları yapılmış. Bu mezar taşımız korku ve endişeyi birebir verdiği için 'Dünyanın ilk emojili asker mezar taşı' diyoruz. Mezar taşımızın başında bir miğfer var. Taşta gözler ve kaşlar verilmiş, ağzı ise korku ifade ediyor. Bu taş günümüze eksiksiz gelmiş. Kısmen bazı yerlerde deformasyona uğramış fakat bu ifadeleri engellememişö dedi.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Cezaevindeki baba kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü

Cezaevindeki baba ziyaretine gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Herkes o anı konuşuyor! Maç sonuna damga vuran hareket
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.