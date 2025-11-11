Diyarbakır Müzesi'nde 350 Tarihi Taş Eser Sergilenmeye Başladı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, İçkale Müze Yerleşkesi'ndeki Diyarbakır Müzesi'nde restorasyonu tamamlanan 350 tarihi taş eser, ziyarete açıldı. Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, "Müzemizin envanterinde 36 bin 352 eserimiz var. 2015'ten beri 1600 tanesini sergiliyorduk. Restorasyon çalışmalarının ardından toplamda 350 eseri daha sergilemeye başladık" dedi.

Sur ilçesindeki İçkale Müze Yerleşkesi'nde 1934 yılında kurulan ve 1600'ü sergilenen, 36 bin 352 envanterin bulunduğu Diyarbakır Müzesi'ne, kurulduğu dönemde bölgede başka müze bulunmadığı için çevre illerden çok sayıda tarihi eser getirilerek koruma altına alındı. 1934 yılından bu yana müze deposunda fiziki koşullar nedeniyle korunan eserlerden, 350 taş eser daha yapılan restorasyonun ardından müze bahçesinde sergilenmeye başlandı.

'TAŞ ESERLERİ BAHÇEYE ÇIKARMAYA BAŞLADIK'

Eserlerin müze bahçesinde sergilenmeye başlandığını belirten Müze müdür vekili Müjdat Gizligöl, "Diyarbakır Müzesi Türkiye'nin en eski, en köklü müzelerinden biridir. 1934 yılında kurulmuş müzemizin envanterinde 36 bin 352 eserimiz var. 2015 yılına da İçkale'ye taşındığımızda biz bunların bin 600 tanesini sergiliyorduk. Binalarımızda tabi ki çok azını sergilediğimizin bizler de farkındaydık. Çok büyük ve bakımlı ve güzel bir bahçemiz olduğu için ziyaretçiler bahçede de eser görmek istediklerini zaman zaman bize söylüyorlardı, talep ediyorlardı. Biz de buna istinaden bir çalışma başlattık. Öncelikle iki çalışmamız vardı. Biri 'Medeniyetler Yolu' ikincisi ise 'Medeniyetler Mezarlığı'ydı. Yaptığımız çalışmayla birlikte özellikle depolarımızda bulunan büyük boyutlu taş eserleri biz bahçeye çıkarmaya başladık" dedi.

'NİYETİMİZ, ZİYARETÇİLERİN MEDENİYETLERİ HİSSETMESİ'

Envanterdeki eserlerle ilgili restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Gizligöl, "Medeniyetler Yolu'nda 22 tane Roma dönemine ait sütun ve sütun başlıkları altlıklarıyla birlikte 9 tane de birçok medeniyete ait heykel yerleştirdik. Medeniyetler Yolu'ndaki niyetimiz, vatandaşlarımızın geldiğinde Diyarbakır'daki o medeniyetleri yolda yürüdükleri zaman o manevi hissiyatla birlikte o medeniyetleri hissedebilmesi ve görmesidir. İkincisi 'Medeniyetler Mezarları' olarak adlandırdığımız bir çalışmamız vardı. Bu çalışmayla da dünyadaki tüm inançlara ait, birçok dilde mezar taşları ve bunun yanı sıra başka amaçlarla kullanılan taş eserler var. Toplamda Medeniyetler Mezarlığı, Medeniyetler Yolu ve bahçemizin ayrıca da başka yerlerine koyduğumuz taş eserle birlikte 350 adet taş eserimizi restorasyon çalışmalarının ardından sergilemeye başladık. Yani eskiden bin 600 tane eserimiz binalarımızda sergileniyordu. Şu an 350 adet taş eserimizle birlikte biraz daha sayıyı artırdık" diye konuştu.