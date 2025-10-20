Haberler

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Sona Erdi

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 11-19 Ekim tarihleri arasında 350 bin katılımcıyla gerçekleşti. Festivalde 51 farklı noktada birçok etkinlik sunuldu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından 11-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali sona erdi. Festivale yaklaşık 350 bin kişi katıldı.

Mezopotamya'nın çok dinli, dilli ve kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışıyla pek çok uygarlığın merkezi Diyarbakır'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11-19 Ekim tarihleri arasında, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 17'nci durağı olan 'Diyarbakır Kültür Yolu Festivali' düzenlendi. İçkale, Dağkapı Meydanı, Hasan Paşa Hanı, Yenikapı Caddesi, Gazi Caddesi, bazı burçlar, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Kurşunlu Camisi Meydanı, Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camisi, Paşa Hamamı, Saint George Kilisesi, Surp Giragos Kilisesi, Keldani Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Şeyh Mutahhar (Dört Ayaklı Minare) Camisi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi, Ziya Gökalp Müzesi, Mesudiye Medresesi, Kervansaray, On Gözlü Köprü ve Nevruz Parkı gibi 51 noktada 350'ye yakın konser, sergi, atölye çalışmaları, söyleşiler, gastronomi sunumları etkinlikleri gerçekleştirildi. 9 gün süren etkinliklere yaklaşık 350 bin kişinin katıldığı belirtildi.

ETKİNLİKLERE YOĞUN İLGİ

Festivalin son gününde 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konserle sanatseverlere buluştu. Tasavvuf müziğinin sevilen ismi Halil Necipoğlu ise Kurşunlu Camii Meydanı'nda sahne aldı. Kurşunlu Camii Meydanı'nda ise 'Kendinle Yüzleşme' adlı söyleşide, moderatör Sevgi Deniz'in yönetiminde yazar Serhat Yabancı, katılımcılarla buluştu. Yenikapı Hançepek Meydanı'nda kurulan ve aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları gibi etkinliklerin yer aldığı 'Çocuk Köyü' ise çocuklarla son kez bir araya geldi. Festivalin son gününde çocuklar, meddah gösterisi ve 'Barışcan ile Çocuk Şarkıları Konseri' ile eğlendi.

SAGOPA KAJMER KONSER VERDİ

Festivalin son gününde rap müziğin önemli ismi Sagopa Kajmer, Nevruz Parkı'nda kurulan alanda konser verdi. Şarkıcı, 'Istakoz', 'Meftun', 'Ahmak Islatan' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Divan Otel'in müdürü ifadeye götürüldü, Koç Holding hisseleri çakıldı

Piyasalarda Divan Otel depremi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.