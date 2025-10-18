Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Sanat ve Kültürü Bir Araya Getirdi

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali sanatın ve kültürün farklı renklerini bir araya getirdiği etkinliklerle her yaştan katılımcıya unutulmaz anlar yaşattı.

Sanatçı Abdulvahap Ertekin'in eserlerinden oluşan, İsmail Erdoğan küratörlüğünü üstlendiği "Nehirden Denize Özgür Filistin" canlı ebru mapping gösterisi Ulu Cami'de izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Anadolu Ezgileri" konseriyle Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Anadolu'nun kadim türkülerini klasik müzikle harmanlayan konserde orkestrayı piyanist Nona Tsutskiridze yönetirken, anlatımı Caner Kızılöz üstlendi.

Gecede sopranolar Nihan Biçer, Melisa Türkcan, Gamze Üçüncü, mezzo soprano Ezgi Aydın, tenor Abdullah İdik ve baritonlar Hasan Çelik ile Volga Kolat sahne aldı. Sanatçılar, güçlü yorumlarıyla Anadolu'nun zengin müzik mirasını izleyiciyle buluşturdu.

Mustafa Cihat, tasavvuf müziğinin gönüllere dokunan ezgileriyle Kurşunlu Camisi Meydanı'nda dinleyicileri manevi bir yolculuğa çıkardı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, ülkenin çeşitli illerindeki ceza ve tevkifevlerinde bulunan mahkum vatandaşlara da sanatı ulaştırma vizyonu kapsamında, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının verdiği konserle moral buldu.

Nurdan Albamya İnce'nin yazıp oynadığı "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" adlı tek kişilik oyun, Orhan Asena Oda Tiyatrosu'nda sahnelendi. Penceresi Mescid-i Aksa'ya açılan Filistinli Meryem'in direniş hikayesini anlatan oyun ile izleyiciler işgal altındaki bir evde geçen derin ve sarsıcı bir iç yolculuğa tanıklık etti.

İlahiyatçı-yazar Osman Egin, Kurşunlu Camisi Meydanı'nda düzenlenen "Kapısız Dergah" söyleşisinde sohbete imza attı.

Festivalin mobil tırı "Sinema Yollarda"nın son durağı Kulp ilçesi oldu. Kulp ilçesindeki vatandaşlar açık hava sineması keyfini doyasıya yaşadı.

Yenikapı Hançepek Meydanı'nda kurulan, birbirinden renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinliğin yer aldığı Çocuk Köyü minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Çocuklar, "Handan Ekici ile Masalcı Nine" ve "Elektronik Çöplüğü'ne Yolculuk" etkinlikleri ile bilimden edebiyata uzanan interaktif deneyimler yaşadı.