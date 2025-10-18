Haberler

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Sanat ve Kültürü Bir Araya Getirdi

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Sanat ve Kültürü Bir Araya Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, sanatın ve kültürün farklı renklerini bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikler arasında canlı ebru gösterisi, opera konserleri, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleri yer aldı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali sanatın ve kültürün farklı renklerini bir araya getirdiği etkinliklerle her yaştan katılımcıya unutulmaz anlar yaşattı.

Sanatçı Abdulvahap Ertekin'in eserlerinden oluşan, İsmail Erdoğan küratörlüğünü üstlendiği "Nehirden Denize Özgür Filistin" canlı ebru mapping gösterisi Ulu Cami'de izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Anadolu Ezgileri" konseriyle Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Anadolu'nun kadim türkülerini klasik müzikle harmanlayan konserde orkestrayı piyanist Nona Tsutskiridze yönetirken, anlatımı Caner Kızılöz üstlendi.

Gecede sopranolar Nihan Biçer, Melisa Türkcan, Gamze Üçüncü, mezzo soprano Ezgi Aydın, tenor Abdullah İdik ve baritonlar Hasan Çelik ile Volga Kolat sahne aldı. Sanatçılar, güçlü yorumlarıyla Anadolu'nun zengin müzik mirasını izleyiciyle buluşturdu.

Mustafa Cihat, tasavvuf müziğinin gönüllere dokunan ezgileriyle Kurşunlu Camisi Meydanı'nda dinleyicileri manevi bir yolculuğa çıkardı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, ülkenin çeşitli illerindeki ceza ve tevkifevlerinde bulunan mahkum vatandaşlara da sanatı ulaştırma vizyonu kapsamında, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının verdiği konserle moral buldu.

Nurdan Albamya İnce'nin yazıp oynadığı "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" adlı tek kişilik oyun, Orhan Asena Oda Tiyatrosu'nda sahnelendi. Penceresi Mescid-i Aksa'ya açılan Filistinli Meryem'in direniş hikayesini anlatan oyun ile izleyiciler işgal altındaki bir evde geçen derin ve sarsıcı bir iç yolculuğa tanıklık etti.

İlahiyatçı-yazar Osman Egin, Kurşunlu Camisi Meydanı'nda düzenlenen "Kapısız Dergah" söyleşisinde sohbete imza attı.

Festivalin mobil tırı "Sinema Yollarda"nın son durağı Kulp ilçesi oldu. Kulp ilçesindeki vatandaşlar açık hava sineması keyfini doyasıya yaşadı.

Yenikapı Hançepek Meydanı'nda kurulan, birbirinden renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinliğin yer aldığı Çocuk Köyü minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Çocuklar, "Handan Ekici ile Masalcı Nine" ve "Elektronik Çöplüğü'ne Yolculuk" etkinlikleri ile bilimden edebiyata uzanan interaktif deneyimler yaşadı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Kültür Sanat
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.