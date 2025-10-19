Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Sanat Dolu Günler

Haberler

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 8'inci gününde 350'ye yakın etkinlik ve ünlü sanatçıların katılımıyla büyük ilgi gördü. Maher Zain ve Bayhan, performansları ile müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

DİYARBAKIR Kültür Yolu Festivali, 8'inci gününde 51 noktada düzenlenen 350'ye yakın etkinlikle kenti kültür ve sanatla buluştururken, her yaş grubuna hitap eden tiyatro, konser, atölye ve açık hava gösterileriyle büyük ilgi gördü. Festival kapsamında sahne alan Maher Zain ve Bayhan, performanslarıyla binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşattı.

Dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin 4'üncüsü, 11 Ekim'de başladı. Mezopotamya'nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi olan kentte; 51 noktada, 350'ye yakın etkinlik düzenleniyor.Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 8'inci gününde de her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle kenti kültür ve sanatla buluşturdu. Festivale gelenler, Orhan Asena Oda Tiyatrosu ile Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Medeniyetler Korosu Konser Salonu'nda gerçekleşen söyleşiler, festivalin mobil TIR'ı ile açık hava sineması keyfi yaşadı. Çocuklar ise Yenikapı Hançepek Meydanı'nda kurulan aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları, kitap okuma ve daha birçok etkinliğe katılarak eğlendi. Dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine sahip Maher Zain, şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun ilgi gören konser, her yaş grubundan binlerce müzikseveri bir araya getirerek Diyarbakır'ın kültürel zenginliğine anlamlı bir katkı sundu. Nevruz Park'ta ses sanatçısı Bayhan'ın özgün yorumuyla seslendirdiği şarkılarla Diyarbakırlılar müzik dolu bir gece yaşadı. Zaman zaman sahneden inerek dinleyicileriyle kucaklaşan Bayhan yaptığı konuşmada, "Kültür Yolu Festivali bu sene bizi sizlerle buluşturdu. Diyarbakır'da olmaktan çok gururluyum. Diyarbakır'daki ilk halk konserim. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Haber: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
