Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde PTT Temalı Sergi Açıldı

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında, PTT'nin 185 yıllık tarihini konu alan 'Tarihten Günümüze PTT' temalı resim ve pul sergisi açıldı. Etkinlikte özel pulların yanı sıra çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi.

DİYARBAKIR Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan 'Tarihten Günümüze PTT' temalı resim ve pul sergisi, kurumun 185 yıllık tarihini ziyaretçilerle buluşturdu.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından biri olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 1840'tan bu yana uzanan 185 yıllık köklü geçmişini anlatan 'Tarihten Günümüze PTT' temalı resim ve pul sergisi açıldı. Sergide, farklı dönemlere ait özel pullar ve kurum tarihini yansıtan resimlerin yanı sıra, çocuk ziyaretçiler için atölye çalışmaları da düzenlendi. Çocukların yaptığı resimlerde 'PTT sevgisi' temalarının yanı sıra Filistin bayrakları da dikkat çekti.

PTT Diyarbakır Başmüdürü Rıdvan Acar, etkinlikle ilgili olarak, "Başta medeniyetlerin beşiği, peygamberler diyarı kadim şehir Diyarbakır temalı olmak üzere, tarihe iz bırakan ve farklı konularda basılmış pulların sergilendiği etkinliğimizde ayrıca 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik özel etkinlikler de düzenliyoruz. Festival kapsamında alanda yerimizi almaya devam edeceğiz" dedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
