Haberler

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali İkinci Gününde Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali İkinci Gününde Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından biri olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 2'nci gününde de sanatseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. 19 Ekim'e kadar sürecek festivalde 51 noktada 350'ye yakın etkinlik gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından biri olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 2'nci günde de sürüyor. Etkinliklere Diyarbakırlıların yanı sıra kenti gezmeye gelen yerli turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 2'nci gününde de sürüyor. 19 Ekim'e kadar sürecek festivalde, 51 noktada, 350'ye yakın etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, kentte festival süresince konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle sanatseverler kültür sanatlar düzenleniyor. Festivale, Diyarbakırlıların yanı sıra kenti gezmeye gelen yerli turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

'GELDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Adıyaman'dan ailesi ile gelen Eyüp Demir, "Tarihi yerleri görmeye ve gezmeye geldik. Çok güzel bir şehir. Ailece geldik ve geldiğimiz içinde çok mutluyuz. Surlara geldik ve şimdi de İçkale'yi gezmeye geldik. Müziği duyduk ve halay oynamaya geldik" dedi.

Trabzon'dan eşiyle gelen Hacer Altay, "Trabzon'dan iyi ki gelmişiz. Buraları gezmeyi çok istiyordum. Güzel bir etkinlik oldu ve değerlendirdik. Festival çok güzel. Çok iyi" diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Ramazan Gizligöl ise "Burayı güzel gördüm. Her zaman geliyoruz. Her yeri gezdik. Festivaller güzel. Tanıtımdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Evini kiraya verenlere yüzde 20 stopaj zorunluluğu geliyor

Meclis'e geliyor! Evini kiraya verenlere kötü haber
Rojin'in babasından Adli Tıp raporu sonrası kritik çağrı: Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun

Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA bulunan Rojin'in babasından çağrı
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.