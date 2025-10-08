Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 4. Kez Başlıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 17'nci durağı olan ' Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin 4'üncüsü, 11-19 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Mezopotamya'nın çok dinli, dilli ve kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışıyla pek çok uygarlığın merkezi Diyarbakır'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11-19 Ekim'de Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 17'nci durağı olan ' Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin 4'üncüsü yapılacak. Festivalde, 9 gün boyunca etkinlikler sanatseverlerle buluşacak. Farklı medeniyetlere beşiklik eden, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Camii, On gözlü Köprü ve Hasan Paşa Hanı gibi tarihi ve turistik mekanlarıyla ilgi gören Diyarbakır'da düzenlenecek olan festivalin heyecanını yaşıyor. Festival kapsamında gelecek misafirlerini en iyi şekilde ağırlanmasına hazırlanan otel, lokanta ve kafeler hazırlıklarını tamamladı, belediyeler de çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Etkinliklerin büyük çoğunluğunun yapılacağı tarihi Sur ilçesinde de hazırlıklar sürüyor.

'MÜZEMİZE 50 BİN ZİYARETÇİ HEDEFLİYORUZ'

Diyarbakır Müzesi Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, geçen yıllarda festivalin en kalabalık etkinliklerinin Diyarbakır Müzesi'nde gerçekleştiğini söyledi. Gizligöl, geçen yıl 35 bin olan ziyaretçi sayısını bu yıl aşarak 50 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Kültür yolu festivali bu yıl 11 Ekim ile 19 Ekim arasında gerçekleşecek. Geçen yıllarda da festival en önemli ve en kalabalık etkinlikler İç Kale Müze Kompleksi'nde gerçekleşti. Festival kapsamında müzemizde 7 tane etkinliğimiz var. Etkinlikte kültür koruyucuları olarak adlandırdığımız çocuklara yönelik etkinlikler olacak. Saint George Kilisesi'nin de 2 resim sergisi olacak. Arkeoloji binamızda da 2 sergimiz var. Tematik sergi salonumuzda geçmişten günümüze oyuncak sergisi olacak. 9 günlük etkinlik boyunca 50 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Geçen yıl 200 bin kişi müzemizi ziyaret etmişti. Bu yıl hedefimiz 300 bin ziyaretçidir. 2024 yılındaki festivalde müzemizdeki etkinliklere 35 bin kişi iştirak etmişti. Bu yılki etkinlikler hem hava durumu hem de turizm mevsimi olması nedeniyle sadece müzemizde 50 bine yakın ziyaretçi bekliyoruzö dedi.

Çanakkale'den gelen Ercan Beytaş ise "Diyarbakır'a 9 günlük Kültür Yolu Festivali'ne katılmak için arkadaşımla geldik. Herkese tavsiye ediyoruz. Burada güzel sergiler ve ücretsiz konserlerde mevcutö diye konuştu.

Haber - Kamera: GıyasettinTETİK –Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR