Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 4. Gününde Coşkulu Etkinliklerle Devam Ediyor

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 4. gününde müzik konserleri, çocuk tiyatrosu etkinlikleri ve atölyelerle sürüyor. Festival, 19 Ekim'e kadar devam edecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 4'üncü gününde de etkinliklerle devam etti.

Dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 4'üncü gününde de sürdü. 19 Ekim'e kadar sürecek festivalde Diyarbakırlılar, ses sanatçılarının konserleri, Diyarbakır Sanat ve Musiki Derneği Korosu'nun gösterileri, çocuklar için düzenlenen tiyatro gösterileri ve ilçelerde de açık hava sinemasıyla eğlendi.

Festivalin 4'üncü gününde çocuklara yönelik 'Adnan Abi ile Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde' etkinliği ve 'Ege ile Gaga Çocuk Tiyatrosu' etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocuklar, atık malzemelerden kukla yapımı atölyesi ile Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ndeki 'Çorap Gonzo' tiyatro oyunuyla da eğlendi. Gecenin sonunda ise ses sanatçısı Ferhat Üngür, Nevruz Park'ta düzenlenen konserde sahneye çıktı.

Haber: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
