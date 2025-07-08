Diyarbakır'ın saklı güzellikleri doğaseverlerin rotasına girdi

ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın ilçelerindeki saklı güzellikler doğaseverlerin rotasına girdi.

Diyarbakır'ın geçmişte güvenlik sıkıntısı nedeniyle gidilemeyen saklı güzellikleri son yıllarda sağlanan huzurla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Özellikle Dicle Baraj Gölü kıyısında yer alan adacıklar, Kralkızı Barajı kıyısında şekli ile timsahı anımsatan kanyon, Kulp ilçesinde kayalardan oluşan yaklaşık 5 bin yıllık Kefrun Kalesi ve Eğil ilçesindeki piknik alanı doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi.

"Diyarbakır'ın Maldivleri" deniliyor

Ergani ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Yoncalı Mahallesi Dicle Baraj Gölü'ndeki adacıklar da yörede "Diyarbakır'ın Maldivleri" olarak nitelendiriliyor.

Baraj gölü içinde bulunan yükseltiler, havaların ısınması sonucu suyun azalmasıyla adacıklara dönüşüyor.

Toprağın beyazı ve turkuaz rengi sularıyla adeta görsel şölen oluşturan bölge, fotoğrafçılar ile doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi.

Bölgeye giden ziyaretçiler bir yandan doğa harikası manzarayı görme fırsatı buluyor, diğer yandan da piknik yaparak güzel bir gün geçiriyor.

Bölgede oluşan huzur ve güven ortamı sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen doğa harikası manzarayı görmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Timsah Kanyonu

Diyarbakır merkeze 62 kilometre uzaklıkta bulunan Dicle ilçesinin kırsal Taşağıl Mahallesi sınırları içerisindeki şekli ile timsahı anımsatan kanyon, doğal güzelliği ve ilginç kaya oluşumlarıyla dikkati çekiyor.

Bölgeyi ziyaret edenler, meşe ağaçlarının arasından geçerek yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşün ardından doğa harikası kanyonu görme fırsatı buluyor.

Kanyon, son dönemlerde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla doğaseverlerin de dikkatini çekiyor.

Kefrun Kalesi

Diyarbakır merkeze 170 kilometre uzaklıkta bulunan Kulp ilçesinin kırsal Konuklu Mahallesi'nde yer alan, ismini kaya oluşumlarından alan ve yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip olan Kefrun Kalesi, bölgeye gidenlerin en çok ziyaret ettiği doğal güzelliklerden biri haline geldi.

Konuklu Mahallesi'ne araçla giden ve kısa yürüyüşün ardından kaleye ulaşan ziyaretçiler, kale üzerinde doğa harikası manzarayı izleme fırsatı buluyor.

Selman piknik alanı

Kent merkezine 39 kilometre uzaklıkta bulunan Eğil ilçesinin kırsal Selman köyü sınırlarında yer alan piknik alanı, genellikle şehir ortamından uzaklaşmak ve piknik yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir yer.

Dicle Baraj Gölü güzergahında yer alan bölge, özellikle kent merkezinde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı günlerde ziyaretçi akınına uğruyor.

"Güvenlik problemi kalmadı, yeni yerler keşfediliyor"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, AA muhabirine, Diyarbakır'ın kültür, inanç ve doğa turizmi açısından çok önemli kent olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın 10 bin yıllık kesintisiz yaşamıyla dünyada şu anda en eski ikinci kent konumunda olduğunu ifade eden Yıldız, Kulp ilçesinin eski yerleşim yerindeki tarihi Kefrun Kalesi'nin özellikle son yıllarda parlayan yıldız konumuna geldiğini belirtti.

Kalenin yaklaşık 5 bin yıllık tarihe sahip olduğunu anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Kale, doğal kayalık üzerine oturtulmuş. Tarihi özelliği yanında doğal özellikleri bakımından da çok önemli. Kale, son yıllarda özellikle doğa turizmi açısından ziyaretçilerin çok dikkatini çekiyor. Özellikle nisan, mayıs aylarında eşsiz manzarası var. Son yıllarda özellikle gelişen bir turizm var. Bununla beraber turistlere hizmet etme kalitesi de giderek artıyor. Güvenlik problemleri kalmayınca yeni yerleri keşfetme giderek artıyor. Yaylalarda, yüksek dağlık kesimlerde halen keşfedilmemiş yerler ön planda. Bu yerler yavaş yavaş keşfediliyor. Turizm geliştikçe, bölgede huzur arttıkça bu yerler daha çok ilgi görecek."

"Kırsaldaki doğal güzellikler ilgi görüyor"

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Başkanı Veysi Kaya da Diyarbakır'ın son dönemlerde doğa turizmiyle de ön plana çıktığını belirtti.

İnsanlarda artık yeni yerler keşfetme isteğinin oluştuğunu anlatan Kaya, son dönemde kentte doğa turizminin gelişmeye başladığını söyledi.

Kaya, insanların kamp yapıp serinleyeceği, güzel manzara izleyeceği yerler aradığını vurgulayarak, "Bu nedenle kırsaldaki doğal güzellikler ilgi görüyor. İnsanlar yeni heyecan arıyor. Diyarbakır da bu heyecanları karşılayabilecek kapasiteye sahip bir kent. Sadece kent merkezi değil, ilçeleri de ziyaretçi çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Burayı sosyal medyada gördük, büyüleyici güzelliği varmış"

Kırsal Taşağıl köyü sakinlerinden Önder Ergüner ise Timsah Kanyonu'nun son zamanlarda ilgi görmeye başladığını söyledi.

Ziyaretçilerin bölgenin tanıtımına katkı sunduğunu belirten Ergüner, "Timsah Kanyonu, son zamanlarda sosyal medyada paylaşımlardan dolayı ilgi görüyor. Gün geçtikçe insanlar daha da çok buraya gelmeye başladı. Yol sıkıntısı var. Yolu yapılsa daha rahatlıkla ulaşım sağlanabilir." dedi.

Ziyaretçilerden Zeynep Korkmaz ise Diyarbakır'da çok güzel yerlerin bulunduğunu, bunlardan birinin de Timsah Kanyonu olduğunu dile getirdi.

Korkmaz, "Burayı sosyal medyada gördük, büyüleyici güzelliği varmış. Çok beğendim. Herkese mutlaka gelmelerini öneririm. Aslında çok zorlayıcı bir yolu yok. Biraz patika inmemiz gerekiyor. Bizi çok zorlamadı. Gelenleri de çok zorlayacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Burhan Erdem de gördüğü manzaradan çok etkilendiğini anlatarak, "Yöreyi sosyal medyada gördük. Biz de görmek istedik. Düşündüğümden daha güzel." ifadesini kullandı.