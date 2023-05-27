Diyarbakır'ın Fethi'nin 1384. yılı etkinlikleri düzenlendi

DİYARBAKIR'ın Fethi'nin 1384'üncü yılı etkinlerine katılan Vali Ali İhsan Su, ' Diyarbakır'ımız bir sahabeler kenti, 1384 yıl önce bugün Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında İyaz Bin Ganm komutasında İslam Ordusu yaklaşık 8 bin kişilik ordu, bunun 1000 kişisi sahabe geliyor Diyarbakır'ımızı fethetmek için. Bugün sabah namazını kıldığımız Fetih Cami'nin olduğu yerde karargahı kuruyorlar. 5 aylık kuşatmadan sonra fethi gerçekleştiriyorlar' dedi.

Diyarbakır'ın Fethi'nin 1384'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Fetih Camisi'nden, sahabe kabrinin bulunduğu Hazreti Süleyman Camii'ne yürüyüş düzenlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 'Fetih Haftası' etkinlikleri kapsamında yapılan salavatlı ve meşaleli yürüyüşe Vali Ali İhsan Su, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, 8 Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Emniyet Müdürü Fatih Kaya, il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Halk İslam ordusunun karargahını kurduğu Dicle Üniversitesi kampüsündeki Fetih Camisi'nde 'Fetih Yürüyüşü' nedeniyle bir araya geldi. Tekbir ve salavatlarla, fetihte şehit olan sahabenin kabrinin bulunduğu İçkale'deki Hazreti Süleyman Camii'ne kadar gerçekleştirilen yürüyüşte, 100 genç ellerinde bayrak ve meşalelerle kortej oluşturdu. Hazreti Süleyman Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından şehit sahabeler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Burada konuşan Vali Ali İhsan Su, fethin gerçekleşmesinde yer alan sahabeleri ve tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi. Vali Su, 'Diyarbakır'ımız bir sahabeler kenti, 1384 yıl önce bugün Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında İyaz Bin Ganm komutasında İslam Ordusu yaklaşık 8 bin kişilik ordu, bunun 1000 kişisi sahabe geliyor Diyarbakır'ımızı fethetmek için. Bugün sabah namazını kıldığımız Fetih Cami'nin olduğu yerde karargahı kuruyorlar. 5 aylık kuşatmadan sonra fethi gerçekleştiriyorlar. O tarihten günümüze kadar Diyarbakır şehrimizde Ezan-ı Muhammedi dinmemiştir. 1071 ile Anadolu'nun kapıları açılmış, Anadolu İslam ile müşerref olmuş ve tarihten bugüne gönderlerimizden ay yıldızlı bayrağımız, minarelerimizden Ezan-i Muhammed asla dinmemiş, İnşallah kıyamete kadar da bayrağımız inmeyecek, ezanımız dinmeyecektir.' Diye konuştu.

Konuşmanın ardından çorba ikramı yapıldı.(DHA)