Diyarbakır'ın 4. UNESCO Mirası olacak Zerzevan Kalesi için hazırlıklar sürüyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan ve 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası asıl listesine girmesi için çalışmalar yapılıyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, kalenin asıl listede yer almasıyla Diyarbakır'ın tanıtımı açısından önemli bir adım atılacağını belirtti.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu olan ve Mithras Kutsal Alanı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin kalıcı listeye girmesi için hazırlık yapılıyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, "Şu ana kadar Türkiye'de 19 yer UNESCO Dünya Mirası asıl listesinde, bizim hedefimiz 20 ya da 21'inci yerin Zerzavan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı olması. Böylece Diyarbakır'dan 4 yer birden UNESCO'da olacak. Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Zerzevan Kalesi ve Mitras Kutsal Alanı. Dünyada aynı şehirden 4 yerin birden UNESCO'da olması Türkiye'de ilk olacak, dünyada da sayılı şehirlerden birisi olacak" dedi.

Çınar ilçesi yakınlarındaki UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde başlatılan kazılar, 9 yıldır devam ediyor. Mithras Kutsal Alanı'na sahip, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son askeri garnizonu olan tarihi kale, toplam 60 bin metrekare üzerinde yer alıyor. 12- 15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan tarihi kalenin 1800 yıllık girişi de yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarıldı.

Gaziantepli Sabiha Kılıç, Zerzevan Kalesi'nin ismini duyduğunu, burayı görmeye geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.