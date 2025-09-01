Diyarbakır'daki Amida Höyük'te Kazı Çalışmalarıyla Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor

"Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'teki kazı çalışmalarında geçmişte toplantı ve törenlerin yapıldığı Artuklu Sarayı'ndaki "Alay Meydanı", çevre düzenlemesiyle turizme kazandırılacak.

Hurri-Mitanniler, Bit-Zamani Krallığı, Asurlular, Urartular, Medler, Persler, Büyük İskender, Selevkoslar, Tigran Krallığı, Romalılar, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlının da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan höyükte Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Dicle Üniversitesi (DÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında 2018'de başlatılan kazı çalışması sürüyor.

Höyükte 1800 yıllık su kanalları ve kalorifer sistemi, yaklaşık 1700 yıllık mezar odaları, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma 782 el bombası, 800 yıllık mermer parçaları ve 7 bin ila 9 bin yıllık yangın tabakaları gibi kalıntıların ortaya çıkarıldığı kazılar kapsamında bu yıl Artuklular tarafından 1183-1232 yıllarında kullanılan Artuklu Sarayı'nın "Alay Meydanı"nda çalışma yürütülüyor.

Geçmişte tören ve toplantılara ev sahipliği yapan "Alay Meydanı"nda kazı çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında çevre düzenlemesi yapılacak ve meydan turizme kazandırılacak.

Meydandaki kazı çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

"Alay Meydanı, yine tören ve toplantı alanı olarak kullanılacak"

Prof. Dr. İrfan Yıldız, AA muhabirine, Amida Höyük'te 2018'de başlatılan çalışmaların 12 ay süren kazılar statüsünde olduğunu söyledi.

Amida Höyük'ün en önemli özelliğinin yaklaşık 10 bin yıl önce yerleşimin başlayıp bugüne kadar devam etmesi olduğunu vurgulayan Yıldız, bu özelliğiyle Filistin'in Eriha kentinden sonra dünyadaki en eski ikinci kent konumunda olduğunu söyledi.

Kazı çalışmalarında ocak ile haziran ayları arasında büro çalışmaları yaptıklarını, hazirandan bu yana ise alan çalışmaları yürüttüklerini belirten Yıldız, şu ana kadar çok farklı buluntuları ortaya çıkardıklarını bildirdi.

1800 yıllık Artuklu Sarayı'nda "Alay Meydanı" olarak adlandırdıkları alandaki 4 açmada çalışma yaptıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Artuklu Sarayı Alay Meydanı, tören ve toplantıların yapıldığı yerdir. Ordu sefere çıkmadan önce ve sefer dönüşünde Alay Meydanı'nda toplanır, orada selamlama yapılır, törenler düzenlenirdi. Yapılacak projelerle Alay Meydanı, yine tören ve toplantı alanı olarak kullanılacak. Alay Meydanı'nın çevre düzenleme projesi, Koruma Kurulundan geçti. Bu kapsamda alan, etkinlik ve açık hava toplantılarının yapıldığı bir mekan haline gelecek. Aynı zamanda Diyarbakır'ı ziyaret eden turistlerin dinlenme alanına da dönüşecek.

Alay Meydanı'ndaki çalışmalar, bu yıl tamamlanacak. Çalışmaların ardından belki Alay Meydanı'ndaki bir açmayı o şekliyle ziyaret edilecek şekilde açık bırakabiliriz çünkü orası artık Diyarbakır'ın sıfır noktası. Kayalık zemin, ilk yaşamın başladığı noktadır. O nedenle gelen ziyaretçilerin de bunu görmesini istiyoruz."

Höyükteki kazı çalışmalarının bölge için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Yıldız, höyüğün kazıların tamamlanmasıyla açık hava müzesi olan ve yoğun turist akınına uğrayan Diyarbakır Müzesi ile çok önemli turizm lokasyonlarından biri haline geleceğini sözlerine ekledi.