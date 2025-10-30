Diyarbakır'da Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları Envanter Projesi Başladı

TÜRK-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi kapsamında pilot il olarak seçilen Diyarbakır'da saha çalışmaları başladı. Sur ilçesindeki Fatih Paşa Camii (Kurşunlu Camii) Haziresi'nde yer alan mezar taşları ve kitabeler, 8 kişilik uzman ekip tarafından belgeleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi kapsamında pilot il olarak seçilen Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Kurşunlu Camii olarak bilinen Fatih Paşa Camisi Haziresi'nde yer alan mezar taşlarının ve kitabelerin belgelenmesi ve bilgilerinin veri sistemine aktarılmasına ilişkin 8 kişilik uzman ekip ile çalışmaya başlandı. Çalışma kapsamında haziredeki tüm mezar taşlarının kimliklendirme işlemi yapılarak, elde edilen veriler elektronik sisteme aktarılıyor. Proje tamamlandığında, Türk-İslam dönemi mezar taşlarına ilişkin ulusal ölçekte dijital bir envanter oluşturulması hedefleniyor.

'GELECEK BÜTÜN İLÇELERİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLEYECEK'

Mezar ve kitabelerin kayıt altına alınmasının önemli olduğunu belirten Dicle Üniversitesi (DÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, "Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi'nin iş birliği kapsamında yapılan Türk İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi kapsamında bugün pilot il olarak seçilen Diyarbakır ili Sur ilçesi içerisinde Fatihpaşa Cami Doğu Haziresi'nde çalışmaya başlamış bulunmaktayız. Bu çalışma kapsamında mezar taşları belgelenip veri sistemine aktarılacaktır. Özellikle Türk İslam Dönemi mezar taşlarının veri sistemine aktarılması çok önem arz etmektedir. Pilot uygulama olduğu için çalışma kapsamında bu yıl Fatihpaşa Cami Haziresi'nde başlandı. Önümüzdeki yıl bu çalışma Diyarbakır ilinin bütün ilçelerini kapsayacak şekilde genişleyecek belki birkaç yıl sürecek bir çalışma olacak. Özellikle bu mezar taşlarının envanterlenmesi, veri sistemine aktarılması, bütün varlıklarının mezar taşlarının geleceğe aktarılması, gelecek nesillere aktarılması bakımında çok önem arz ediyor. Dolayısıyla böyle bir proje başlatıldığı için hem Cumhurbaşkanımıza hem Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

'BURASI PİLOT ÇALIŞMA OLDUĞU İÇİN BİZ BURADA HER ŞEYLERİ OKUYAN HOCALARIMIZ VAR'

8 personelle çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Yıldız, "Diyarbakır Fatih Paşa Camii, Diyarbakır'ın Osmanlı Dönemi Fatihi olan Bıyıklı Mehmet Paşa'nın yaptırdığı ilk Osmanlı camisidir. Bu hazirede başta Bıyıklı Mehmet Paşa olmak üzere Osmanlı dönemine ait bazı yöneticiler yatıyor. Aynı zamanda Diyarbakır'ın önemli ailelerinden olan Şehzade ailesine ait mezar taşları da var. Fatih Paşa Camii Haziresi Osmanlı dönemi mezar taşlarının özelliğini göstermesi bakımından ve Osmanlı dönemine ait önemli yöneticilerin burada gömülü olması bakımından önem arz ediyor. Burası pilot çalışma olduğu için burada her şeyleri okuyan hocalarımız var. Mezar taşlarındaki kitabeleri okuyan hocalarımız var. Hem de mezar taşlarını sisteme işleyen arkadaşlar var. Şu anda 8 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Yani buradaki mezar taşlarının hepsi belgelenecek. Bu birkaç gün sürecek belki 3 gün, belki 4 günde bu hazirenin sisteme işlenmesi tamamlanacak. Daha sonra tabi masa başında da işlediğimiz bilgileri tekrar teyit edip güncellenmesi gereken bilgiler güncellenecek. Bu hazirede 50 kişi, diğer batı hazirede de 50 kişi toplam 100 mezar taşı var. Bu 100 mezar taşının yüzünü de biz belgeleyip sisteme aktaracağız. Bu mezar taşlarının kimlere ait olduğu, kimlikleri, hangi tarihlerde vefat ettiğine dair bilgileri sisteme işlememiz önem arz ediyor" diye konuştu.

