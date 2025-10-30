Haberler

Diyarbakır'da Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları Envanter Projesi Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi kapsamında, Diyarbakır'da pilot uygulama olarak mezar taşları belgeleniyor. 8 kişilik uzman ekip, Fatih Paşa Camii Haziresi'ndeki mezar taşlarının kimliklendirilmesi ve veri sistemine aktarımını gerçekleştiriyor. Proje ile ulusal ölçekte dijital bir envanter oluşturulması hedefleniyor.

TÜRK-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi kapsamında pilot il olarak seçilen Diyarbakır'da saha çalışmaları başladı. Sur ilçesindeki Fatih Paşa Camii (Kurşunlu Camii) Haziresi'nde yer alan mezar taşları ve kitabeler, 8 kişilik uzman ekip tarafından belgeleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi kapsamında pilot il olarak seçilen Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Kurşunlu Camii olarak bilinen Fatih Paşa Camisi Haziresi'nde yer alan mezar taşlarının ve kitabelerin belgelenmesi ve bilgilerinin veri sistemine aktarılmasına ilişkin 8 kişilik uzman ekip ile çalışmaya başlandı. Çalışma kapsamında haziredeki tüm mezar taşlarının kimliklendirme işlemi yapılarak, elde edilen veriler elektronik sisteme aktarılıyor. Proje tamamlandığında, Türk-İslam dönemi mezar taşlarına ilişkin ulusal ölçekte dijital bir envanter oluşturulması hedefleniyor.

'GELECEK BÜTÜN İLÇELERİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLEYECEK'

Mezar ve kitabelerin kayıt altına alınmasının önemli olduğunu belirten Dicle Üniversitesi (DÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, "Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi'nin iş birliği kapsamında yapılan Türk İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi kapsamında bugün pilot il olarak seçilen Diyarbakır ili Sur ilçesi içerisinde Fatihpaşa Cami Doğu Haziresi'nde çalışmaya başlamış bulunmaktayız. Bu çalışma kapsamında mezar taşları belgelenip veri sistemine aktarılacaktır. Özellikle Türk İslam Dönemi mezar taşlarının veri sistemine aktarılması çok önem arz etmektedir. Pilot uygulama olduğu için çalışma kapsamında bu yıl Fatihpaşa Cami Haziresi'nde başlandı. Önümüzdeki yıl bu çalışma Diyarbakır ilinin bütün ilçelerini kapsayacak şekilde genişleyecek belki birkaç yıl sürecek bir çalışma olacak. Özellikle bu mezar taşlarının envanterlenmesi, veri sistemine aktarılması, bütün varlıklarının mezar taşlarının geleceğe aktarılması, gelecek nesillere aktarılması bakımında çok önem arz ediyor. Dolayısıyla böyle bir proje başlatıldığı için hem Cumhurbaşkanımıza hem Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

'BURASI PİLOT ÇALIŞMA OLDUĞU İÇİN BİZ BURADA HER ŞEYLERİ OKUYAN HOCALARIMIZ VAR'

8 personelle çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Yıldız, "Diyarbakır Fatih Paşa Camii, Diyarbakır'ın Osmanlı Dönemi Fatihi olan Bıyıklı Mehmet Paşa'nın yaptırdığı ilk Osmanlı camisidir. Bu hazirede başta Bıyıklı Mehmet Paşa olmak üzere Osmanlı dönemine ait bazı yöneticiler yatıyor. Aynı zamanda Diyarbakır'ın önemli ailelerinden olan Şehzade ailesine ait mezar taşları da var. Fatih Paşa Camii Haziresi Osmanlı dönemi mezar taşlarının özelliğini göstermesi bakımından ve Osmanlı dönemine ait önemli yöneticilerin burada gömülü olması bakımından önem arz ediyor. Burası pilot çalışma olduğu için burada her şeyleri okuyan hocalarımız var. Mezar taşlarındaki kitabeleri okuyan hocalarımız var. Hem de mezar taşlarını sisteme işleyen arkadaşlar var. Şu anda 8 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Yani buradaki mezar taşlarının hepsi belgelenecek. Bu birkaç gün sürecek belki 3 gün, belki 4 günde bu hazirenin sisteme işlenmesi tamamlanacak. Daha sonra tabi masa başında da işlediğimiz bilgileri tekrar teyit edip güncellenmesi gereken bilgiler güncellenecek. Bu hazirede 50 kişi, diğer batı hazirede de 50 kişi toplam 100 mezar taşı var. Bu 100 mezar taşının yüzünü de biz belgeleyip sisteme aktaracağız. Bu mezar taşlarının kimlere ait olduğu, kimlikleri, hangi tarihlerde vefat ettiğine dair bilgileri sisteme işlememiz önem arz ediyor" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK / DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi

Melissa, 3 ülkeyi yıktı geçti! Can kaybı sürekli artıyor
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.