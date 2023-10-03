Diyarbakır'da Mahallemde Şenlik Var etkinliği düzenlenecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaköy ilçesinde düzenlenecek olan Mahallemde Şenlik Var etkinliğinde sinema, tiyatro ve animasyon gösterileri yapılacak. Etkinlik, Kocaköy İlçe Stadı'nda 5 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ve ücretsiz olacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Kocaköy ilçesinde düzenlenecek "Mahallemde Şenlik Var" etkinliğiyle sinema, tiyatro ve animasyon gösterimi yapılacak.
Kocaköy İlçe Stadı'nda 5 Ekim'de yapılması planlanan etkinlikte, sinema, tiyatro ve çocuklara yönelik animasyon gösterisi düzenlenecek.
Vatandaşların keyifli vakit geçirmeleri amaçlanan etkinlik, ücretsiz olacak.
Kaynak: AA / Kültür Sanat