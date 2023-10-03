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Diyarbakır'da Mahallemde Şenlik Var etkinliği düzenlenecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaköy ilçesinde düzenlenecek olan Mahallemde Şenlik Var etkinliğinde sinema, tiyatro ve animasyon gösterileri yapılacak. Etkinlik, Kocaköy İlçe Stadı'nda 5 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ve ücretsiz olacak.