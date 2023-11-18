Diyarbakır'da Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Posterinin İndirilmesi

DİYARBAKIR'da, tarihi sura asılan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posteri indirildi.

Kentte dün cuma namazı çıkışı bir grup tarafından, Sur ilçesindeki 5 bin 800 metre uzunluğundaki tarihi surdaki burçlardan birine Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posteri asıldı. Üzerinde 'Diyarbakır'dan Ebu Ubeyde'ye bin selam' yazan poster, dün gece saatlerinde indirildi. Posterin, tarihi yapının UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde ve korumasında yer alması nedeniyle indirildiği öğrenildi.