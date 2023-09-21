Diyarbakır'da 36'ıncı Ahilik Haftası programı düzenlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da "36'ıncı Ahilik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Merkez Yenişehir ilçesinde Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ahiliği anlatan tiyatro oyunu sahnelendi, şed kuşatması gösterisi sunuldu. Vatandaşlara Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu tarafından ahi pilavı ve tatlı dağıtıldı.

İlin Ahisi, Kalfası ve çırağı seçilenlere plaket verildi.

Ahilik teşkilatı temelde insanı ortaya koyan insan unsurunu hedef alan bir teşkilat olduğunu söyleyen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Başkan vekili Ali İhsan Su. Ahilik ilkelerinin hem insanı ilke olarak hedefe koyan, insanın mutluluğunu, insanın huzurunu, insanın rahatını ve insanın en iyi yaşamasını ortay koyan ilkeler olduğunu söyledi.

Ahilik İlkelerin önemine değinen Su, Şunları kaydetti:

"Eline Beline diline hakim olacak. Elini harama uzatmayacak, diline hakim olacak yalan konuşmayacak. Haram işlere tevessül etmeyecek. Doğru olacak, dürüst olacak. O yüzden bizim tarihimize baktığımız zaman esnaf tarihinde şu vardır, sabah adam dükkana gelmiş esnaflar dükkanı açmış gidiyor bir esnafa bir şey satın alacak ne diyor esnafımız ben siftah yaptım komşum yapmadı ona gidin o da bir siftah yapsın. Kendini değil başkasını düşünen, kendi menfaatini değil toplum menfaatini düşünen bir anlayış" dedi

Ahilik teşkilatının toplumsal, sosyal ve kültürel hayatı düzenleyen bir yapı olduğunu dile getiren Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu," Ticaret ahlakına dayanan ahilik ilkelerinin geçmişten günümüze ışık olmuş, esnaf ve sanatkarımıza yol göstermiştir" dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe kaymakamları, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ile vatandaşlar katıldı.