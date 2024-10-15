Diyarbakır'da 3'üncü Sur Kültür Yolu Festivali'ne 1 Milyon Ziyaretçi

Dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından olan Sur Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncüsü, 12 Ekim'de başladı. Mezopotamya'nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi olan Diyarbakır'da 20 Ekim'e kadar sürecek festivalde; 46 noktada, 250'ye yakın etkinlik yapılacak. Festivalde, tiyatro temsillerinden; Türkçe, Kürtçe şarkıların seslendirileceği konserlere, çocuk programlarına kadar pek çok farklı etkinlik düzenleniyor.

'20 EKİM'E KADAR ÇOK DAHA FAZLA RAKAMA ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, festivale ilk 3 günde yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin katıldığını belirterek, "Şu anda otellerimizin doluluk oranı yüzde 95 noktasında devam ediyor ve talep de alıyoruz. Festival 20 Ekim'e kadar devam edecek. Burada bakan yardımcılarımızla muhteşem bir açılış yaptık. Burada konserlere müthiş bir şekilde ilgi var. Bu da bizi çok mutlu etti. Konserlerde rekor bekliyoruz. Bölgemizin bütün illerinden ister günübirlik ister konaklama ile gelen binlerce vatandaş oldu. İlk 3 günde Diyarbakır'ımıza 1 milyona yakın misafir geldi. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. 20 Ekim'e kadar çok daha fazla rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.

'GELEMEYENLERİ DE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ'

Sabahattin Genç, "Festivalimiz dünyanın en önemli ve uzun festivalleri arasında yer almaktadır. Festivalimizin amacı, halkımıza kültür ve sanatı kolay ulaştırmaktır. Bu noktada da Diyarbakır'ımızı festivalimizle hem ülkemize hem de dünyaya tanıtacağız. Festivale gelemeyenleri de ilimizde ağırlamak istiyoruz. Daha önce konserler, Dağkapı Meydanı'nda yapılıyordu ve otopark sıkıntısı vardı. Nevruz Parkı, konserler için son derece uygun ve geniş kapasiteli bir alana sahip. En önemlisi de otopark sorunu yaşatmıyoruz" diye konuştu.