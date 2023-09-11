Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, köylerde Dengbej Divanı etkinlikleri düzenliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sözlü edebiyatın taşıyıcısı olan dengbejleri köylerle buluşturarak kültür ve sanat programları düzenliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü projeyle 'Dengbej Divanı' etkinliklerini köylerde yapmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi, sözlü edebiyatın taşıyıcısı ve anlatıcısı olan toplumsal belleği usta-çırak ilişkisi aracılığıyla nesilden nesile aktaran, günümüzde de sözlü kültürün icracısı olma görevini devam ettiren dengbejleri köylerle buluşturuyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje çerçevesinde, ilk Dengbej Divanı Hazro ilçesine bağlı Kırıkkaşık köyünde yapıldı.

Dengbejlerin birbirinden güzel kılamlarını seslendirdiği etkinlikte, vatandaşlar kırsalda kültür ve sanat programı yapılmasının keyfini yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi, program çerçevesinde Dengbej divanlarını farklı kırsal mahallelerde yapmayı sürdürecek. - DİYARBAKIR