Bakan Ersoy, Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü İmza Töreni'ne katıldı - Haberler

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Bakan Ersoy, Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü İmza Töreni'ne katıldı

İhlas Haber Ajansı - Kültür Sanat
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Bakan Ersoy, Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü İmza Töreni'ne katıldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Bakan Ersoy, Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü İmza Töreni'ne katıldı

DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Mehmet Nuri Ersoy, Kürtçe, Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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