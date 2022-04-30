Bakan Ersoy, Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü İmza Töreni'ne katıldı
İhlas Haber Ajansı - Kültür Sanat
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Bakan Ersoy, Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü İmza Töreni'ne katıldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.
Bakan Ersoy, Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü İmza Töreni'ne katıldı
DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.
İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat