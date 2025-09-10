Haberler

Diyanet'ten 1500. Yıl Kutlaması: '571 Rahmet Peygamberi' Animasyon Filmi Gösterime Girecek

Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yılı kapsamında hazırlanan '571 Rahmet Peygamberi' adlı animasyon filminin tanıtımını yaptı. Film, Peygamberimizin ahlakını ve mücadelelerini etkileyici bir şekilde beyaz perdeye taşıyacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yılı kapsamında hazırlanan "571 Rahmet Peygamberi" animasyon filmi, yakında gösterime girecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, NSosyal'de yaptığı açıklamada, Başkanlığın, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerinin 1500. yılında büyük bir hizmet olan "571 Rahmet Peygamberi" animasyon filmini milletin istifadesine sunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hz. Peygamber'in (s.a.s) alemlere rahmet olarak gelen ahlakını, yaşantısını ve ilahi hakikatler uğrunda verdiği mücadeleyi etkileyici ve anlaşılır bir üslupla beyaz perdeye taşıyacak olan '571 Rahmet Peygamberi', gelecek nesiller için kalıcı bir miras niteliği taşıyan, ülkemizde bir ilk, dünyada ise öncü bir çalışma hüviyetinde olacaktır inşallah. Yüce Rabbimiz, bu kıymetli çalışmayı hayırlara vesile kılsın, bizleri Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanan, onun izinden ayrılmayan bahtiyar kullarından eylesin."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Kültür Sanat
