Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in kaleme aldığı 'Hariciyenin Yıldızı: Şehit Büyükelçi Galip Balkar' kitabının tanıtım toplantısı Türk Tarih Kurumu'nda yapıldı. Kitapta yer verilen fotoğraf, belge ve gazete kupürlerinden oluşan bir serginin açılışının da yapıldığı toplantıda Büyükelçi Bilgiç bir sunum gerçekleştirdi. İlk kez bir şehit diplomatın hayat hikayesi okurlara aktarılıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in kaleme aldığı "Hariciyenin Yıldızı: Şehit Büyükelçi Galip Balkar" kitabının tanıtım toplantısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in kaleme aldığı "Hariciyenin Yıldızı: Şehit Büyükelçi Galip Balkar" kitabının tanıtım toplantısı Türk Tarih Kurumu'nda yapıldı.

Kitapta yer verilen fotoğraf, belge ve gazete kupürlerinden oluşan bir serginin açılışının da yapıldığı toplantıda Büyükelçi Bilgiç bir sunum gerçekleştirdi.

İlk kez bir şehit diplomatın hayat hikayesi okurlara aktarılıyor

"Hariciyenin Yıldızı: Şehit Büyükelçi Galip Balkar" kitabında Tanju Bilgiç, Yugoslavya nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak görev yaptığı sırada Ermeni terör örgütü JCAG tarafından 9 Mart 1983 günü saldırıya uğrayan ve 54 saat 22 dakika hayat mücadelesi verdikten sonra 11 Mart günü şehit olan, Dışişleri Bakanlığı'nın yıldız isimlerinden biri, Büyükelçi Galip Balkar'ın hayat hikayesini anlattı.

Kitapta, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yetişen bir aydının yaşam öyküsünün yanı sıra, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bir ailenin serüveni, dönemin Dışişleri Bakanlığı'nın yapısı ve çalışma sistemi, Soğuk Savaş'ın gölgesinde Türkiye'nin Balkanlara ve Yugoslavya'ya bakışı ile Ermeni terör örgütleri ve Belgrad saldırısı hakkında detaylar yer alıyor.

Türkiye ve Yugoslavya devlet arşivlerindeki belgelerden, bazı kişisel arşivlerden alınan görsellerden, Türk, Sırp, Hırvat ve Boşnak basınında yer alan haberlerden ve olayın birincil tanıklarıyla yapılan görüşmelerden istifade edilerek hazırlanan kitabın özelliği, ilk kez bir şehit diplomatın hayat hikayesinin okurlara aktarılıyor olması. - ANKARA