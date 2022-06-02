Dino Merlin Ankara'da konser verdi - Haberler

Dino Merlin Ankara'da konser verdi
AA - Fırat Taşdemir - Kültür Sanat
Bosna Hersekli şarkıcı Dino Merlin, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da sahne aldı.
Bosna Hersekli şarkıcı Dino Merlin, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da sahne aldı.
CSO Ada Ankara Ana Salon'daki konserde Dino Merlin, sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirdi.
İzleyicilerin çok sayıda esere eşlik ettiği konserin sonunda, sevenleri Bosna Hersekli sanatçıyı uzun süre ayakta alkışladı.
AA / Fırat Taşdemir - Kültür Sanat