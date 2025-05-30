Dimitris Sotakis'in 'Yarım Kalp' Romanı, Prix Méditerranée Étranger Ödülünü Kazandı

YAZAR Dimitris Sotakis, Yarım Kalp isimli romanıyla Avrupa'nın saygın edebiyat ödüllerinden 'Prix Méditerranée' kapsamındaki Prix Méditerranée Étranger ödülüne layık görüldü.

Editions Intervalles tarafından 'Demi-cœur' adıyla Fransızcada yayımlanan Yarım Kalp, geçtiğimiz yıl Fransa'da okurla buluşan çeviri eserler arasından öne çıkarak finale kalmayı başardı.

Güney Fransa'nın İspanya sınırındaki Perpigna kentinde bulunan Akdeniz Edebiyat Merkezi (CML) tarafından, Akdeniz'i çevreleyen ülkeler arasındaki kültürel etkileşimi artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Prix Méditerranée' 1984'ten bu yana düzenleniyor. 41 yıldır devam eden ödül organizasyonu günümüzde altı farklı dalda veriliyor.

'Prix Méditerranée'nin çeviri eserlere odaklanan 'Prix Méditerranée Étranger'nin önceki kazananları arasında Yaşar Kemal, Orhan Pamuk ve Nedim Gürsel de yer alıyor.

Dimitris Sotakis ödüllü romanı Yarım Kalp'te; gerçekte kim olduğunu itiraf etmeye en ufak cesareti olmayan 'iyi niyetli' bir adamın portresini çizen, post-modern bir 'kötü ikiz' hikayesi anlatıyor. Varlık, benlik, hatırlayış ve unutuş kavramları üstüne düşündüren kitap, kalabalıklar arasında özerkliğini arayan, adını bilmediğimiz bir adamın, kendine seçtiği 'ödünç' hayatla nasıl ölümüne oynadığını gözler önüne seriyor.

Avrupalı edebiyat eleştirmenlerince 21'inci yüzyılın ilk çeyreğine iz bırakan yazarlar arasında gösterilen Dimitris Sotakis, Delidolu etiketiyle yayımlanan Soluğun Mucizesi, Bir Süpermarketin Hikayesi, Romanyalıyı Yiyen Yamyam, Büyük Hizmetkar ve Yarım Kalp isimli romanlarıyla Türkiye'deki okur kitlesine sesleniyor. Sotakis, eserlerinde günümüz insanının kibrini, arzularını ve derin yalnızlığını kendine has bir kara mizahla aktarıyor.