Dilek Yıldız'dan Hayatın Anlamını Keşfeden Yeni Kitap

Dilek Yıldız'dan Hayatın Anlamını Keşfeden Yeni Kitap
Eğitimci ve yazar Dilek Yıldız, 'Bir Dilek Değil Gerçekten İstemekmiş' adlı kitabında içsel gücün, hayallerin peşinden gitmenin ve sevginin dönüştürücü etkisini anlatıyor. Kitap, hayatın zorlukları ile mutlulukları arasındaki dengeyi vurguluyor.

TEXAS'ta yaşayan eğitimci, iletişimci ve yazar Dilek Yıldız, uzun yılların birikimini, içsel yolculuğundan ve hayata dair gözlemlerinden süzülmüş deneyimlerini kaleme aldığı 'Bir Dilek Değil Gerçekten İstemekmiş' kitabıyla Türkiye'deki okurlarla buluşturdu.

Kitap, hayallerin peşinden gitmenin, içsel güce inanmanın ve sevginin iyileştirici, dönüştürücü etkisinin altını çiziyor. Yıldız, satırlarında hayatın acıları ve mutluluklarının aslında birbirini tamamlayan bir bütün olduğunu hatırlatıyor. Okurlar, kitap boyunca yalnızca dilemekle değil, gerçekten istemekle mümkün olan mucizelerin kapısını aralayacak. Yıldız'ın kaleminden süzülen satırlar, bireyin kendi içsel gücüyle buluşmasını ve kırılmaların ardında gizli olan yeniden doğuş ihtimalini gösteriyor.

Yıldız kitaba yönelik "İçimdeki her çöküş aslında bir dirilişin ilk adımıymış" dedi. Eserini evrensel bir dille kaleme aldığını belirten Yıldız, kitabın İngilizce versiyonu 'NOT JUST A WISH: The Power of Truly Wanting' ile Amazon Amerika'da dijital okurlarla buluştu.

Farklı kültürlerden edindiği gözlemler sayesinde kitabına evrensel bir derinlik kazandıran Yıldız, her okurun kendi yaşamından izler bulabileceği içten anlatımıyla, ilham ve umut arayan herkese sesleniyor.

Alaska yayınevi tarafından basılan eser, Türkiye'de Kitapyurdu ve seçkin kitapçılarda satışa sunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
