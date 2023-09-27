Dil Devrimi Ödül Töreni Çankaya Belediyesi'nde gerçekleşti

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Dil Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Dil Devrimi Ödül Töreni, Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Türkçeye düşman olanlar aynı zamanda Atatürk'e, Cumhuriyet'e düşmandır. Ses bayrağımız olan Türkçe neyi ifade ediyorsa karşı devrimcilere de Türkçe onu ifade ediyor. O nedenle Türkçe'ye sahip çıkmak Cumhuriyet'e sahip çıkmakla eş değer bir yerdedir" dedi.

Mücadelenin ortak bir mücadele olduğunu ve bu mücadeleyi vermeye hep birlikte devam edeceklerini belirten Taşdelen, "Değişim ve gelişimi en iyi sahiplenen gençler olduğu için Atatürk, Cumhuriyet'i gençlere emanet etmiştir. Bu nedenle Atatürkçüler asla yenilmezler. Ben Türkçemize emek veren herkesi saygıyla anıyorum ve aydınlanma yolunda nefer olan başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün aydınlarımızı huzurlarınızda anıyorum" diye konuştu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yanı sıra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve çok sayıda Türkçe sevdalılarının katıldığı gecenin sunuculuğunu Ali Nihat Yavşan yaparken, bu seneki Onur Ödülleri İmren Erşen, Hacer Foggo, İoanna Kuçuradi ve Zafer Temoçin'e verildi.

Gecede ayrıca Korkmaz Alemdar moderatörlüğünde İlhan Taşcı ve Ünsal Ünlü'nün konuşmacı olarak yer aldığı 'Birlikte Düşünelim: Gazeteler, Tv'ler, Sosyal Medya' konulu açık oturum yapıldı.