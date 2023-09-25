Dikili Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Açılıyor

Dikili Belediyesi öz kaynakları ile yapımı tamamlanan Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, 27 Eylül Çarşamba günü kapılarını açıyor. Kültür merkezi, Dikili'nin sosyal ve kültürel yaşamına renk katacak.

Dikili Belediyesi öz kaynakları ile yapımı tamamlanan Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, 27 Eylül Çarşamba günü kapılarını açıyor.

Cumhuriyet Mahallesi 304 Sokak'ta konumlanan 4395 metrekare alana inşa edilen alt katı ticari alan olup giriş kısmında açık amfi, üst katında 339 kişi oturma kapasiteli konferans salonu, fuaye alanı ve çok amaçlı salon bulunan kültür merkezi Dikili'nin sosyal ve kültürel yaşamına renk katacak.

27 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün açılış konuşmaları ile başlayacak program kapsamında Özlem Kalmaz ve Nuri Aslan'ın eserlerinin yer alacağı resim sergisi açılışı gerçekleşecek ardından piyano sanatçısı Gülsin Onay ve keman sanatçısı Erkin Onay resital sunacak.

BAŞKAN KIRGÖZ: "DİKİLİ'MİZDE BÜYÜK BİR EKSİKLİĞİ DAHA GİDERDİK"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Festivaller, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bütünleşen ilçemizin en büyük eksikliği kültür merkezinin olmamasıydı. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'mizi güzel Dikili'mize kazandırarak ilçemizdeki önemli bir eksikliği daha gidermiş olduk. Mutluyuz ve gururluyuz. Tüm vatandaşlarımızı 27 Eylül Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz açılış programımıza davet ediyorum" dedi.