Didim Kültür ve Sanat Derneği'nden 'Bir Başka Bahar' konseri

Didim Kültür ve Sanat Derneği (DİKSAD) tarafından gerçekleştirilen 'Bir Başka Bahar' isimli konser, Didimliler'e unutulmaz bir gece yaşattı. Didim Belediyesi'nin katkılarıyla, Didim Kültür ve Sanat Derneği (DİKSAD) tarafından 'Bir Başka Bahar' isimli konser gerçekleşti. DİKSAD korosu ve sanatçılar tarafından seslendirilen birbirinden güzel şarkılar, Didimliler tarafından büyük beğeni topladı.

Didim Kültür ve Sanat Derneği (DİKSAD) tarafından gerçekleştirilen 'Bir Başka Bahar' isimli konser, Didimliler'e unutulmaz bir gece yaşattı.

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla, Didim Kültür ve Sanat Derneği (DİKSAD) tarafından 'Bir Başka Bahar' isimli konser gerçekleşti. Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener ve Didimli sanatseverler katıldı.

Didim Kültür ve Sanat Derneği (DİKSAD) tarafından hazırlanan ve sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserin sunumunu Hatice Kum gerçekleştirirken, konserin şefliğini de Saliha Aygün üstlendi. DİKSAD korosu ve sanatçılar tarafından seslendirilen birbirinden güzel şarkılar, Didimliler tarafından büyük beğeni topladı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konser, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci'nin sanatçılara çiçek takdimi ile sona erdi.