Didim'in tarihi ve doğal güzelliklerinin fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada birinci olan fotoğraf Muğla'dan katılan Yüksel Gedikli'ye ait.

Didim'in tarihi ve doğal güzelliklerinin kadraja yansıdığı, Didim Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmaya Muğla'dan katılan Yüksel Gedikli "İlyasbey Külliyesi" isimli fotoğrafı ile birinci oldu.

Didim Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı, "Didim'in Arkeolojik Mirası, Didim'de Turizm ve Yaşam" konulu "1. Ulusal Fotoğraf Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası'nda 18 Ağustos Cuma günü Arkeolog ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ögretim Üyesi Aykan Özener, ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ögretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur, Yüksek Mimar ve Fotograf Sanatçısı Liane Linda Bencuya, İFOD Yönetim Kurulu Başkanı ve Fotoğrafçı Seda Sengök, İFOD Yönetim Kurulu Üyesi ve Fotograf Sanatçısı Tayfun Kocaman ile Didim Belediye Başkan Yardımcısı Y. Mimar E. Öznur Gündoğdu katılımı ile gerçekleştirilen jüri değerlendirme toplantısının ardından sonuçlar ilan edildi.

Didim'in doğal ve tarihi güzelliklerinin fotoğraf sanatçılarının kadrajlarına yansıdığı fotoğraf yarışmasında, Muğla'dan katılan Yüksel Gedikli "İlyasbey Külliyesi" isimli fotoğrafı ile altın madalya, Konya'dan katılan Hakan Gümüş "Milet Hamam" isimli fotoğrafı ile gümüş madalya, Aydın'dan katılan Ali Kayabaşı "Heybet 2" isimli fotoğrafı ile bronz madalya, Niğde'den katılan Fazilet Ecemiş "Apollon Tapınağı" isimli fotoğrafı ile mansiyon ödülü, İzmir'den katılan Hakan Kuyumcu "Milet Antik Kent" isimli fotoğrafı ile mansiyon ödülü, Balıkesir'den katılan İsmail Serhat Şahin "Milet Antik Kenti'nden Bakış" isimli fotoğrafı ile mansiyon ödülü ve İzmir'den katılan Mehmet Çimenli "İlyasbey'de Sema" isimli fotoğrafı ile Didim Belediyesi Özel Ödül'ünü almaya hak kazandı.

Yarışmacılar, 1 Eylül 2023 Cuma Günü gerçekleşecek olan sergi ve tören ile ödüllerini alacak.

Didim'in Arkeolojik Mirası Didim'de Turizm ve Yaşam Ulusal Fotoğraf Yarışması için çekilen fotoğraflardan kazananları https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma-sonuc/sonuc/didim-in-arkeolojik-mirasi-didim-de-turizm-ve-yasam-1-ulusal-fotograf-yarismasi-tr bağlantısından görülebilecek.