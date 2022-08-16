Devlet Tiyatroları yaz sezonunda izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor

Devlet Tiyatroları (DT) yaz sezonunda, Karadeniz'de Kamyon Tiyatrosu, Ankara'da ve İstanbul'da ise Nöbetçi Tiyatro-Açık Hava Yaz Oyunları ile sanatseverlerle buluşuyor.

Devlet Tiyatroları (DT) yaz sezonunda, Karadeniz'de Kamyon Tiyatrosu, Ankara'da ve İstanbul'da ise Nöbetçi Tiyatro-Açık Hava Yaz Oyunları ile sanatseverlerle buluşuyor.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni sanat sezonunda sahneleyeceği oyunlar ve yeni projelerle ilgili çalışmalarını sürdüren DT, yaz boyunca da oyun sergilemeye devam ediyor.

Karadeniz'de Kamyon Tiyatrosu, Ankara'da ve İstanbul AKM Sahnesi'nde ise Nöbetçi Tiyatro-Açık Hava Yaz Oyunları izleyicileri ağırlıyor.

Bu kapsamda, Ankara Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi'nde 18, 19, 20 Ağustos'ta Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Ali'nin yazdığı, Nilbanu Engindeniz'in oyunlaştırdığı ve Uğur Çınar'ın yönettiği Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yapımı "Kürk Mantolu Madonna" perde diyecek. Oyun hayatı boyunca içine kapanık, sessiz bir adam olan Raif'in, ressam Maria Puder ile başlayan arkadaşlığının bütün hayatını etkileyen bir aşka dönüşmesini sahneye taşıyacak.

Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi, 25, 26, 27 Ağustos'ta ise Agatha Christie'nin yazdığı, Savaş Özdural'ın çevirdiği ve İpek Çeken'in yönettiği Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Fare Kapanı" oyununa ev sahipliği yapacak.

Oyun, soğuk bir kış günü, Londra'da işlenmiş bir cinayet sonrası, bir dağ motelinde mahsur kalan insanların gittikçe ilginçleşen, gizemli öykülerini sahneleyecek.

İstanbul AKM Sahnesi'nde ise süpervizörlüğünü Mine Tüfekçioğlu ile Elif Erdal'ın yaptığı, Can Şıkyıldız'ın yönettiği İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Müzikhaller", 18, 19, 20 Ağustos'ta Türk müzikallerinden derlenen bir seçkiyi yeniden çalıp seslendirerek danslar eşliğinde izleyenleriyle buluşturacak.