Devlet Tiyatroları'ndan Kayseri'de 'Ramses' oyunu prömiyeri

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, Sebastien Thiery tarafından yazılan "Ramses" adlı oyunun Kayseri Devlet Tiyatrosunda prömiyer yapacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ebru Kara'nın Türkçeleştirdiği ve Nehir Demirel'in yönettiği "Ramses", yarın saat 20.00'de, Kayseri Devlet Tiyatrosunda seyirciyle buluşacak.

Müziğini Fırat Akarcalı'nın yaptığı oyunda, Burak Poyraz, Rabia Tutal Öksüz, Başak Atalay ve Oğuzhan Dağlar rol alıyor.

Dekoru Aytuğ Dereli tarafından hazırlanan oyunun kostüm tasarımı Burcu Melek Bozan, ışık tasarımı Mustafa Bal'a ait.