Devlet Tiyatroları Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde Seyirciyle Buluşacak

Devlet Tiyatroları, Nevşehir'de düzenlenecek Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde 3'ü çocuk 6 oyunla seyirci karşısına çıkacak. Festivalde ayrıca atölye çalışmaları da yer alacak.

Devlet Tiyatroları (DT) 5-13 Ağustos'ta Nevşehir'de düzenlenecek Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde 3'ü çocuk 6 oyunla seyirci karşısına çıkacak.

DT'den yapılan açıklamaya göre, 2 atölye çalışması festivalde yerini alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Nevşehir'de düzenlenecek festivalde DT, 3'ü çocuk 6 oyunu 11 temsille seyirciyle buluşturacak.

Festival kapsamında, İzmir Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı çocuk oyunu ile "İki Bekar", Van Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Scapin'in Dolapları", Bursa Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Sonum Başlangıcımdır", Kamyon Tiyatrosu ile Konya Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Kurbağa Vırak" çocuk oyunu izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kamyon Tiyatrosu ile Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Hayal Dükkanı" çocuk oyunu da tiyatroseverlerle buluşacak.

Devlet Tiyatroları Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapımı ve Oynatımı ile Atık Malzemelerden Kukla Yapım Atölyesi'nin de yer aldığı programa ilişkin detaylı bilgiye "https://www.devtiyatro.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.