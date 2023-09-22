Devlet Tiyatroları, İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde iki oyunla sanatseverlerle buluşacak. Festival kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahneleyeceği 'Binbir Gece Masalları' ve 'Pinokyo' adlı çocuk oyunu izleyicilerle buluşacak.

Devlet Tiyatroları, İstanbul "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"nde, iki oyunla sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları, 30 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek İstanbul "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"nde iki oyun sahneleyecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde, 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Binbir Gece Masalları", 1 Ekim 2023 Pazar günü "Pinokyo" adlı çocuk oyunu, Beyoğlu'nun tarihi ve kültürel atmosferinde sahne alacak.

Christian Grau-Stef'in uyarladığı, Doğan Ertener ile Fatoş Urgancı'nın çevirdiği ve Funda Mete'nin yönettiği anonim bir eser olan "Binbir Gece Masalları", Şehrazat'ın Şehzade Şehriyar'a anlattığı masalları, Şehriyar'ın gözünden izleyiciye aktarıyor.

Carlo Collodi'nin yazdığı, Guglielmo Papa'nın oyunlaştırdığı, Füsun Ataman'ın çevirdiği ve Çağman Pala'nın rejisörlüğünü yaptığı "Pinokyo" adlı çocuk oyununda ise yaramaz bir kuklanın iyi bir çocuk olma yolunda yaşadığı maceralar konu ediliyor.